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Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь

3:16
Садоводство

Если на участке остался пень — не спешите арендовать экскаватор или вызывать бригаду. Избавиться от пня можно без тяжёлой техники и затратных работ. Всё зависит от вашего терпения, уровня комфорта с инструментами и, конечно, цели: хотите ли вы просто избавиться от пня или превратить его в труху за считанные месяцы. Ниже — самые действенные и проверенные способы.

Пень
Фото: Own work by Jonatan Svensson Glad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пень

1. Химическое удаление: пень сам разрушится

Один из самых популярных способов, особенно если времени не жалко. В пне сверлят несколько глубоких отверстий и засыпают туда калийную селитру или мочевину. Затем заливают водой и накрывают пень плёнкой или компостом — чтобы поддерживать влажность. Через несколько месяцев древесина становится рыхлой, её можно с лёгкостью раскрошить топором или просто оставить разлагаться дальше.

  • Совет: селитра работает быстрее, если вы делаете отверстия не только сверху, но и под углом — чтобы попасть ближе к корневой системе.

2. Выжигание: радикально, но эффективно

Если участок позволяет, а поблизости нет строений и легковоспламеняющихся объектов, можно попробовать выжечь пень. Для этого также сверлят отверстия, заливают внутрь горючую жидкость (например, керосин), ждут пару дней для пропитки и затем поджигают. Пень может тлеть несколько часов или даже дней — важно контролировать процесс и соблюдать технику безопасности.

  • Внимание: используйте этот метод только при полном отсутствии ветра и обязательно оградите место костра. Не забывайте про ведро воды и лопату — на всякий случай.

3. Естественное гниение: для терпеливых (и ленивых)

Если пень не мешает — можно просто ускорить его естественное разрушение. Накройте его компостом, землёй или опилками, регулярно поливайте и обеспечьте тень. В таких условиях микроорганизмы активно разрушают древесину. Через год-два пень сам превратится в труху, а вы получите естественное удобрение.

  • Лайфхак: добавьте в почву азотные удобрения или засыпьте в пень мочевину — это ускорит процесс в несколько раз.

4. Механическое удаление без выкорчевки

Если есть инструменты, но нет желания возиться с химией, попробуйте дробление. Существует техника — дробилка для пней, которая превращает древесину в щепу. Но даже без неё можно обойтись: используйте кувалду, топор, клинья и цепную пилу. Распилите верхнюю часть пня, перерубите крупные корни и доберитесь до центрального. При раскачивании и вращении остатки можно "выдернуть" вручную или разбить на месте.

  • Не забудьте надеть защитные очки и перчатки. Работа будет пыльной — зато результат того стоит.

Что точно не стоит делать

  • Поливать пень кипятком — миф.

  • Надеяться, что он "сам сгниёт за пару месяцев".

  • Сажать деревья прямо рядом — корни могут конфликтовать.

  • Удалять пень в сухую, ветреную погоду с открытым огнём.

Уточнения

Пень (греч. πίναξ — «балка», др.-инд. — pinakam «дубина, палка») — небольшая часть ствола дерева, срубленного или сломанного.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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