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Как вырастить красоту в саду и не стать рабом лопаты: советы по уходу за астильбой

3:22
Садоводство

Астильба Бумальда — это декоративное растение, которое относится к семейству камнеломковых. Этот сорт привлекает внимание благодаря своим ярким и перистым цветкам, образующим плотные соцветия на высоких цветоносах. В высоту астильба Бумальда может достигать 60-80 см, а в ширину разрастаться до 50 см, что делает её отличным выбором для создания живописных уголков в саду.

Астильба Бумальда
Фото: Designed by Freepik by Sasha Zai, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Астильба Бумальда

Листья растения имеют насыщенный темно-зеленый цвет и привлекательную форму, благодаря чему астильба остаётся красивой даже в межсезонье, когда она не цветёт. Цветки могут быть розовыми или лиловыми, и их яркие оттенки добавляют летние акценты в сад в июле и августе, в середине сезона.

Уход за астильбой Бумальда: просто и эффективно

Уход за этим растением достаточно прост. Астильба предпочитает полутенистые участки и влажную, хорошо дренированную почву. Важно поддерживать нужный уровень влажности, особенно в жаркие летние дни, чтобы избежать пересыхания растения. К счастью, астильба Бумальда достаточно устойчива к лёгким заморозкам, что делает её отличным выбором для различных климатических условий.

Это растение идеально подходит для посадки в группах, а также для оформления бордюров и комбинирования с другими многолетниками. Она добавит в ваш сад романтичный и живописный вид, подчеркивая красоту природных пейзажей.

Астильба и её разновидности: как выбрать подходящий сорт для вашего сада

Существует несколько видов астильб, которые отличаются между собой не только по цвету цветов, но и по габитусу куста, высоте и форме соцветий. Например, астильба Арендса Фанал цветёт в июле-августе на протяжении 30-40 дней, а Астильба Китайская может вырасти до 100-110 см, с крупными соцветиями длиной до 35 см.

Из-за разнообразия сортов астильбы можно использовать её в различных комбинациях: в группах, миксбордерах, рабатках, на каменистых горках или в зимних букетах. Каждое растение будет придавать особое очарование вашему саду, создавая гармонию с природой.

Где лучше посадить астильбу

Для астильбы предпочтительны полутенистые участки, хотя она также может расти в полной тени. Важно помнить, что астильбы не любят жару. Если температура в вашем саду поднимется до +30°C, растениям необходимы частые поливы и мелкодисперсное дождевание вечером (после 18 часов). Это поможет сохранить здоровье и красоту растений даже в самые жаркие летние месяцы.

Когда лучше сажать астильбу

Астильбу можно сажать как весной, так и осенью. Однако многие садоводы предпочитают осеннюю посадку. Перед тем как высаживать астильбу, подготовьте почву, перекапывая её и создавая лунки глубиной и шириной около 30 см. Убедитесь, что между лунками есть достаточное пространство для нормального роста растения.

Уточнения

Асти́льба или Астильбе (лат. Astilbe) — род многолетних растений семейства Камнеломковые (Saxifragaceae). Некоторые виды известны как «ложная спирея» или «ложный козлобородник».

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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