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5 шикарных декоративных злаков для ленивых дачников: замените цветы легко

3:15
Садоводство » Советы

Уход за садом — дело не из легких, особенно для тех, кто ведет активный образ жизни или просто предпочитает минимализм в уходе за растениями. Однако статные декоративные злаки могут стать отличной альтернативой ярким цветам, придавая вашему участку элегантный и привлекательный вид с минимальными усилиями. 

Лисий хвост
Фото: Own work by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лисий хвост

Мискантус

Мискантус — это один из самых популярных декоративных злаков. Его можно встретить в садах многих ландшафтных дизайнеров благодаря красивым высокорослым соцветиям и яркой листве, меняющей цвет в течение сезона. Мискантус предпочитает солнечные участки и хорошо чувствует себя на любом грунте, если он достаточно увлажнен. Это растение очень устойчиво к болезням и вредителям.

Пампасная трава

Пампасная трава — это впечатляющий злак, который легко становится центральным элементом любого ландшафта. Её высокие, пушистые соцветия способны добавить объем и текстуру в любой сад. Пампасная трава устойчива к засухе и требует минимального ухода после укоренения. Единственное, что нужно помнить — ее стебли могут достигать значительной высоты, поэтому лучше всего сажать ее в дальнем углу участка или вокруг забора.

Лисохвост

Лисохвост — это низкорослый декоративный злак, которому не нужно много внимания. Его мягкие, пушистые колоски наполнят ваш сад нежными текстурами и привлекут внимание своей оригинальностью. Лисохвост предпочитает солнечные места и немного влажные почвы. Он прекрасно смотрится как в одиночных посадках, так и в сочетании с другими растениями.

Феолис

Феолис, или пеннисетум, — это еще одно замечательное растение, которое украшает любой участок своей грациозной формой. Он обладает изящными колосками, напоминающими пушистые кисти. Феолис предпочитает солнечные участки и вынослив к засухе. Это многолетнее растение легко сочетается с другими цветами и злаками, придавая вашему саду ощущение легкости и изящества.

Сосна

Сосна — это многолетний злак с различными сортами, отличающимися текстурой и цветом. Некоторые разновидности имеют яркую зелёную листву, другие — серебристые или даже бронзовые оттенки. Сосна устойчива к неблагоприятным условиям и может расти как на солнечных, так и на тенистых участках. Она идеально подходит для создания контрастных композиций.

Декоративные злаки становятся всё более популярными среди дачников благодаря своей простоте в уходе и впечатляющему внешнему виду. Они не только добавляют текстуру и объем в сад, но и могут легко заменить цветы в цветниках. Если вы «ленивый» дачник или просто предпочитаете минималистичные решения, подумайте о том, чтобы добавить эти пять декоративных злаков в свой сад. Они станут замечательной альтернативой традиционным цветам, сохраняя красоту и гармонию вашего участка с минимальными усилиями.

Уточнения

Зла́ки или Злаковые (лат. Gramíneae), или Мя́тликовые (лат. Poáceae), — семейство однодольных растений, к которому относятся такие известные и давно используемые в хозяйстве растения, как пшеница, рожь, овёс, рис, кукуруза, ячмень, просо, бамбук, сахарный тростник.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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