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Пышное цветение, но ни одного плода: одна ошибка сводит урожай к нулю

2:26
Садоводство

Пышное цветение, здоровая листва, но… ни одного плода. Знакомо? Часто причина скрыта не в болезнях или вредителях, а в гораздо более простом факторе — неправильном расположении деревьев-опылителей.

Яблоня декоративная
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоня декоративная

Опыление: важно всё - и расстояние, и соседи

Одно из главных условий хорошего урожая — перекрёстное опыление. Но чтобы оно прошло успешно, мало просто иметь дерево-опылитель поблизости. Важно, чтобы оно цвело одновременно с основным деревом и находилось не слишком далеко.

Оптимальная дистанция между культурами — 15-20 метров. В этом диапазоне и ветер, и пчёлы справляются с переносом пыльцы без проблем. Но если опылитель посажен дальше, эффективность резко снижается — завязей может не быть вовсе, даже если цветение было обильным.

Не каждая пара — идеальна

Совместимость сортов — ещё один ключевой момент. Например, не каждая груша подойдёт другой груше для опыления. То же касается яблонь и слив. Поэтому перед посадкой стоит уточнить, какие сорта "дружат" друг с другом и могут работать в паре.

Небольшая подготовка и правильный выбор — и сад будет радовать плодами каждый сезон.

Что может помешать опылению

Пыльце и насекомым-опылителям важен доступ к растениям. Высокие заборы, плотные постройки или густые кустарники могут создать непреодолимые преграды для воздушных потоков и пчёл. Деревья, участвующие в опылении, лучше размещать на открытых участках.

Если передвинуть деревья уже нельзя, попробуйте следующие решения:

  • Посадите рядом медоносные растения, чтобы привлечь больше пчёл;
  • Проведите ручное опыление — достаточно мягкой кисточки;
  • Поддержите разнообразие насекомых, избегая химии в период цветения.

Не все деревья одинаково требовательны

Некоторые сливы и вишни способны образовывать завязи даже при удалении в 25-30 метров, особенно если на участке много пчёл. А вот определённые сорта груш — настоящие привереды, которым нужно почти идеальное соседство.

Главное — учитывать особенности конкретной культуры. Тогда вместо случайного эксперимента вы получите стабильный и вкусный результат.

Уточнения

Плод (лат. fructus, греч. καρπός) — конечный этап развития цветка, видоизменённого в процессе двойного оплодотворения; генеративный орган покрытосеменных растений, который служит для формирования, защиты и распространения заключённых в нём семян.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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