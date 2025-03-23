Весна в один флакон: чем поливают розы те, у кого в саду всегда праздник

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С первыми проблесками солнца сад оживает — и розы готовятся к своему параду красоты. Но чтобы бутоны раскрылись пышно и долго радовали глаз, им нужен не просто полив и солнце. У них есть свой "секрет красоты", и это — органика.

Фото: unsplash.com by Alina Sofia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красные розы

Когда начинать подкормку

Самое подходящее время — когда на побегах появляются молоденькие листочки. Именно тогда куст особенно восприимчив к питанию, а корневая система работает на полную.

Топ-3 органических удобрений

Куриный помет

Настоящий "турбоускоритель" для роз. Перепревший разводят с водой 1:10, настаивают пять дней, потом разбавляют ещё в три раза. Свежий же — куда опаснее: только 1:20, иначе можно сжечь корни.

Коровяк и конский навоз

Коровяк — вариант для терпеливых. Разводится 1:10, бродит, затем перед поливом ещё разводится 1:2. Конский навоз работает мягче, но принцип тот же.

Травяной настой

Идеален для "скорой помощи" ослабшим кустам. Его не льют в почву, а опрыскивают листья. Эффект — почти мгновенный.

Баланс — главное правило

Органику лучше чередовать с минеральными удобрениями. Такое питание ускоряет рост, усиливает цветение и помогает растениям легче переживать болезни и погодные качели.

Когда всё сделано правильно — даже самый неприметный кустик может стать звездой сада. Главное — не торопиться, соблюдать дозировки и довериться природным ритмам.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

