Так картошку вы ещё не окучивали: после этого она даст рекордный урожай

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы ваши грядки начали радовать богатым урожаем? Секрет не в чудо-удобрениях, а в точном расчёте и внимании к деталям. Особенно это касается картофеля — казалось бы, простой культуры, но при правильном подходе она способна удивить.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Картофель любит внимание — и дождь

Главный приём, который заметно увеличит количество клубней — окучивание. Но не в любой день, а строго после дождя. Влажная земля становится мягкой и податливой, поэтому легко поднимается, не повреждая нежные корни. Это даёт толчок к росту новых подземных побегов, на которых потом вырастут дополнительные картофелины.

Кроме того, влажный рыхлый слой отлично сохраняет влагу и предохраняет растения от перегрева в жаркую погоду. Поэтому опытные дачники не ждут выходных — они следят за прогнозом. Как только дождь закончился, берут тяпки и бегут в огород. Главное — не упустить момент, пока земля не подсохла.

Окучивание — это ещё и борьба с сорняками

Пока вы приподнимаете почву, вырываете и ненужную растительность. А это значит, что сорняки больше не смогут забирать питание и влагу у картошки. Простой приём — и сразу несколько плюсов.

Другие культуры — другие подходы

Картофель — не единственный, кто благодарен за правильный уход. Томаты любят полив строго под корень, без лишней влаги на листьях. А огурцы отзываются на удаление старых пожелтевших листьев, открывая доступ свету и воздуху.

Главное — наблюдайте

Ваш огород уникален. Присматривайтесь к растениям, экспериментируйте, подстраивайте советы под свои условия — и даже самый скромный участок начнёт плодоносить по-настоящему щедро.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

