Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые цветы, кажущиеся безобидным украшением огорода, на самом деле действуют как скрытые враги для ваших овощей. Их яркий вид может обмануть, но под землёй — настоящая война.

Фото: commons.wikimedia.org by Ulaisaeva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пион 5

Опасность под землёй

Например, дельфиниумы. Эти эффектные цветы не просто конкурируют за питание — их корни выделяют ядовитые вещества, отравляющие почву на несколько лет. После их посадки можно забыть о хорошем урожае клубники или здоровой смородине. Листья покрываются пятнами, ягоды мельчают или вовсе не появляются.

Цветы, угнетающие рост овощей

Некоторые цветы выделяют аллелопатические соединения — химические вещества, замедляющие рост соседних растений. Так, лютики делают морковь горькой, а гладиолусы негативно влияют на рост томатов. Даже маки могут стать причиной того, что ваш салат перестанет расти — всё из-за алкалоидов в их пыльце.

Приманки для вредителей и почвенные "вампиры"

Георгины — магнит для слизней. А если посадить розы рядом с малиной, будьте готовы к нашествию общих вредителей. Ноготки при чрезмерном количестве истощают почву, делая её неплодородной.

Как спасти грядки

Если "агрессивные" цветы уже растут рядом с овощами, действуйте:

Перекопайте землю на глубину 50 см и замените верхний слой.

Посейте сидераты (горчица, рожь) — они "вытянут" токсины.

Полейте землю раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) — это частично нейтрализует яды.

Есть и союзники

Не все цветы враги. Бархатцы рядом с капустой отпугнут бабочек-белянок, лаванда защитит розы от тли. Настурция под яблонями — прекрасная приманка для тли, уводящая её от дерева. А календула возле картофеля сдержит нашествие колорадского жука.

Важно: даже "дружелюбные" цветы сажайте на расстоянии не менее метра от овощных грядок. Это поможет избежать конкуренции за питание и скрытых конфликтов в почве.

Уточнения

Садово́дство - отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

