Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород

Некоторые цветы, кажущиеся безобидным украшением огорода, на самом деле действуют как скрытые враги для ваших овощей. Их яркий вид может обмануть, но под землёй — настоящая война.
Например, дельфиниумы. Эти эффектные цветы не просто конкурируют за питание — их корни выделяют ядовитые вещества, отравляющие почву на несколько лет. После их посадки можно забыть о хорошем урожае клубники или здоровой смородине. Листья покрываются пятнами, ягоды мельчают или вовсе не появляются.
Некоторые цветы выделяют аллелопатические соединения — химические вещества, замедляющие рост соседних растений. Так, лютики делают морковь горькой, а гладиолусы негативно влияют на рост томатов. Даже маки могут стать причиной того, что ваш салат перестанет расти — всё из-за алкалоидов в их пыльце.
Георгины — магнит для слизней. А если посадить розы рядом с малиной, будьте готовы к нашествию общих вредителей. Ноготки при чрезмерном количестве истощают почву, делая её неплодородной.
Если "агрессивные" цветы уже растут рядом с овощами, действуйте:
Перекопайте землю на глубину 50 см и замените верхний слой.
Посейте сидераты (горчица, рожь) — они "вытянут" токсины.
Полейте землю раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) — это частично нейтрализует яды.
Не все цветы враги. Бархатцы рядом с капустой отпугнут бабочек-белянок, лаванда защитит розы от тли. Настурция под яблонями — прекрасная приманка для тли, уводящая её от дерева. А календула возле картофеля сдержит нашествие колорадского жука.
Важно: даже "дружелюбные" цветы сажайте на расстоянии не менее метра от овощных грядок. Это поможет избежать конкуренции за питание и скрытых конфликтов в почве.
Садово́дство - отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).
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