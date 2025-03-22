Добавьте это в компост — и соседи начнут спрашивать, чем вы подкармливаете

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Видели, как у соседа грядки буквально взрываются зеленью, а вы всё ждёте чуда от своих подкормок? Возможно, его секрет — вовсе не в дорогих удобрениях, а в правильно приготовленном компосте. И если просто бросать траву в кучу — результата не будет. Но стоит внести пару хитростей — и обычные отходы превращаются в волшебную смесь, которая творит чудеса.

Фото: Own work by Rosser1954, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Компост

Основа — воздух и баланс

Сначала заложите "дыхание" кучи: ветки, картон или разорванные ящики. Без воздуха компост закиснет и станет источником вони, а не пользы.

Затем укладывайте слои:

зелёные отходы : трава, очистки, овощные обрезки;

коричневые отходы: сухие листья, опилки, бумага.

Соотношение — 1 часть зелёного к 3 частям коричневого. Если нарушить баланс — кучу не спасти: она превратится в болото.

Ускоритель, от которого компост "заводится"

Чтобы запустить процесс, добавьте "коктейль" для микробов:

1 стакан сахара + 1 ложка дрожжей на литр тёплой воды — и всё это вылейте на середину кучи. Накройте плёнкой.

Через пару дней внутри начнётся жара — до 60 °C! Это значит, бактерии работают, а сорняки и вредители погибают.

Мешайте — это важно

Раз в несколько дней берите вилы и перемешивайте содержимое, насыщая его кислородом. Чем чаще мешаете — тем быстрее "созреет" ваше удобрение.

Добавки, которые усиливают эффект

В компост можно смело кидать:

измельчённую яичную скорлупу — источник кальция;

кофейную гущу — добавит магния и ускорит разложение.

Если ваша куча пахнет, как земля после дождя, — значит, вы всё делаете правильно.

Как использовать?

При посадке — в каждую лунку по горсти;

В жидком виде — развести с водой 1:10 и поливать как удобрение.

Растения после такой подкормки действительно растут как на дрожжах. А главное — вы точно знаете, что внутри нет ни грамма химии.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

