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Добавьте это в компост — и соседи начнут спрашивать, чем вы подкармливаете

2:09
Садоводство

Видели, как у соседа грядки буквально взрываются зеленью, а вы всё ждёте чуда от своих подкормок? Возможно, его секрет — вовсе не в дорогих удобрениях, а в правильно приготовленном компосте. И если просто бросать траву в кучу — результата не будет. Но стоит внести пару хитростей — и обычные отходы превращаются в волшебную смесь, которая творит чудеса.

Компост
Фото: Own work by Rosser1954, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Компост

Основа — воздух и баланс

Сначала заложите "дыхание" кучи: ветки, картон или разорванные ящики. Без воздуха компост закиснет и станет источником вони, а не пользы.

Затем укладывайте слои:

  • зелёные отходы: трава, очистки, овощные обрезки;

  • коричневые отходы: сухие листья, опилки, бумага.

Соотношение — 1 часть зелёного к 3 частям коричневого. Если нарушить баланс — кучу не спасти: она превратится в болото.

Ускоритель, от которого компост "заводится"

Чтобы запустить процесс, добавьте "коктейль" для микробов:
1 стакан сахара + 1 ложка дрожжей на литр тёплой воды — и всё это вылейте на середину кучи. Накройте плёнкой.

Через пару дней внутри начнётся жара — до 60 °C! Это значит, бактерии работают, а сорняки и вредители погибают.

Мешайте — это важно

Раз в несколько дней берите вилы и перемешивайте содержимое, насыщая его кислородом. Чем чаще мешаете — тем быстрее "созреет" ваше удобрение.

Добавки, которые усиливают эффект

В компост можно смело кидать:

  • измельчённую яичную скорлупу — источник кальция;

  • кофейную гущу — добавит магния и ускорит разложение.

Если ваша куча пахнет, как земля после дождя, — значит, вы всё делаете правильно.

Как использовать?

  • При посадке — в каждую лунку по горсти;

  • В жидком виде — развести с водой 1:10 и поливать как удобрение.

Растения после такой подкормки действительно растут как на дрожжах. А главное — вы точно знаете, что внутри нет ни грамма химии.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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