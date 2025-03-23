Весна начинается с рассады: мартовские ошибки, которые обходятся урожаем

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пока земля ещё дремлет, у дачников уже "кипит" сезон. Март — это стартовая прямая нового огородного года. Именно сейчас решается, будет ли летом на столе сочный перец, сладкий томат и ароматная зелень с грядки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain грядка

Первые в списке — плодовые деревья

Начинайте с сада: пока не проснулись почки, самое время заняться обрезкой и формированием кроны. От этого напрямую зависит не только здоровье дерева, но и количество урожая. Пропустите момент — и побеги пойдут в рост, а вмешательство уже будет опасно.

Рассада: не пропустите сроки

В начале марта внимание переключается на рассаду:

Перец — особенно позднеспелые сорта. Им нужно много времени, так что не откладывайте.

Баклажаны — капризные, но благодарные. Семена желательно обработать перед посадкой, иначе можно не дождаться всходов.

Томаты — сначала высокорослые сорта для теплиц, затем — для открытого грунта. Важно уложиться в сроки: чем позже посадите, тем позже получите урожай.

Когда рассада тронется в рост, обязательно проведите пикировку. Это укрепит корневую систему и подготовит молодые растения к "взрослой" жизни в грунте.

Южане уже в деле

В южных регионах март — это не подготовка, а уже посев в открытый грунт. Редис, шпинат, салаты, морковь — всё это можно сеять, если земля прогрелась. Главное — не забыть о защите от вредителей: они тоже чувствуют весну.

Март — это не просто месяц между зимой и весной. Это фундамент сезона. Именно сейчас вы создаёте условия для будущих побед на грядках. Кто грамотно вложится — тот и соберёт щедрый урожай.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

