Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Увидели одуванчики — и сразу потянулись за тяпкой? Подождите. Эти солнечные "сорняки" на самом деле — незаметные помощники. Их выгнать с участка — всё равно что уволить самого усердного работника.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Одуванчики

Почему не стоит сразу уничтожать одуванчики

Во-первых, их корни рыхлят плотную почву лучше любого инструмента. А когда вы закапываете срезанные листья в землю — получаете натуральное удобрение. Но это только начало.

Из "сорняка" — в лекарство и еду

Корни одуванчика можно высушить, обжарить, перемолоть и заварить — получается напиток, напоминающий цикорий. Полезный для пищеварения, кстати.

Цветки идут в салаты и домашние сиропы — настоящая витаминная бомба.

Настой против тли: литровую банку цветков залейте водой, настаивайте неделю, разведите 1:10 и опрыскайте растения. Вредители будут в шоке.

А ещё: одуванчики привлекают пчёл, которые опыляют огурцы, кабачки и всё, что вы так бережно сажаете.

Как использовать одуванчики с умом

Не давайте цвести : срезайте цветки до появления семян. Так вы остановите "захват", но оставите всё полезное.

Мульчируйте листьями : они быстро разлагаются и обогащают землю калием.

Сделайте жидкое удобрение: заполните ведро листьями, залейте водой, накройте и оставьте на 2-3 недели. Полученную смесь разведите 1:10 и подкармливайте посадки.

Да, пахнет странно. Зато растения скажут спасибо.

И, наконец: одуванчики — сигнал от почвы

Если они растут плотно и густо, это значит, что почва переуплотнена. А их корни, кстати, вытягивают минералы из нижних слоёв наверх — в зону, доступную другим растениям.

Так что, может, одуванчики вовсе не враги?

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

