Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы

Увидели одуванчики — и сразу потянулись за тяпкой? Подождите. Эти солнечные "сорняки" на самом деле — незаметные помощники. Их выгнать с участка — всё равно что уволить самого усердного работника.
Во-первых, их корни рыхлят плотную почву лучше любого инструмента. А когда вы закапываете срезанные листья в землю — получаете натуральное удобрение. Но это только начало.
Корни одуванчика можно высушить, обжарить, перемолоть и заварить — получается напиток, напоминающий цикорий. Полезный для пищеварения, кстати.
Цветки идут в салаты и домашние сиропы — настоящая витаминная бомба.
Настой против тли: литровую банку цветков залейте водой, настаивайте неделю, разведите 1:10 и опрыскайте растения. Вредители будут в шоке.
А ещё: одуванчики привлекают пчёл, которые опыляют огурцы, кабачки и всё, что вы так бережно сажаете.
Не давайте цвести: срезайте цветки до появления семян. Так вы остановите "захват", но оставите всё полезное.
Мульчируйте листьями: они быстро разлагаются и обогащают землю калием.
Сделайте жидкое удобрение: заполните ведро листьями, залейте водой, накройте и оставьте на 2-3 недели. Полученную смесь разведите 1:10 и подкармливайте посадки.
Да, пахнет странно. Зато растения скажут спасибо.
Если они растут плотно и густо, это значит, что почва переуплотнена. А их корни, кстати, вытягивают минералы из нижних слоёв наверх — в зону, доступную другим растениям.
Так что, может, одуванчики вовсе не враги?
Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.