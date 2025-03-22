Купили цветок — а он почти погиб? Вот как спасти луковицу

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда, купив красивый луковичный цветок с ростком, вместо радости получаешь тревогу: растение выглядит живым, но корни — пересушенные или повреждённые. Упустить момент — значит потерять цветок. Но спасти его не только можно, а нужно — и сделать это просто, если знать, как действовать правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Луковицы гладиолусов

Этап первый: осмотр и "оживление"

Сначала внимательно проверьте луковицу. Если корни сухие, хрупкие или с повреждениями, аккуратно удалите остатки старого грунта и обрежьте всё мёртвое. Не трогайте здоровые ткани. Затем опустите луковицу в воду комнатной температуры на 2-4 часа — это вернёт корням влагу и эластичность.

Этап второй: готовим дом

Горшок выбирайте с дренажными отверстиями — застоя воды быть не должно. На дно уложите керамзит или мелкие камешки. В качестве грунта подойдёт лёгкая и воздухопроницаемая смесь: специальная для луковичных или универсальная с добавлением песка. Важно, чтобы земля не "захлебнулась" и не слипалась в ком.

Этап третий: посадка с умом

Луковицу высаживают так, чтобы росток оставался на поверхности. Это важно — заглубление может привести к гниению. Почву после посадки слегка увлажняют, не превращая её в болото. Горшок поставьте в светлое, но не солнечное место — пусть растение восстановится без лишнего стресса.

Этап четвёртый: уход без фанатизма

Первые дни — наблюдение. Грунт должен быть слегка влажным, но без переувлажнения. Если земля высыхает слишком быстро, опрыскивайте сверху. Подкормку вводите не сразу, а когда цветок даст признаки активного роста — значит, он прижился.

Даже ослабленная луковица при правильной посадке способна ожить и порадовать вас пышным цветением. Главное — не паниковать и дать ей немного заботы и времени.

Уточнения

Лу́ковица (лат. búlbus) — видоизменённый, обычно подземный побег растений с утолщённым коротким плоским стеблем (донцем) и разросшимися мясистыми либо плёнчатыми бесцветными основаниями листьев (чешуями), запасающими воду и питательные вещества, также служащие органом вегетативного размножения.

