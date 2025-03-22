Не капризные и очень стильные: главные фавориты среди домашних растений

Хочется освежить интерьер зеленью, но не знаете, с чего начать? Новый год — отличное время, чтобы подобрать растение под свой образ жизни и особенности жилья. А чтобы быть в тренде, стоит обратить внимание на те, что станут настоящими фаворитами 2025 года.
Настоящий супергерой среди растений. Не требует особого ухода, спокойно растёт в тени и поливается раз в несколько недель. А ещё она очищает воздух — что делает её идеальной для занятых или забывчивых.
Яркая, декоративная и абсолютно непохожая на остальных. Её пёстрые листья с розовыми и белыми прожилками создают эффект "вау" в любом уголке дома. Подходит тем, кто хочет чего-то необычного и стильного.
Если вы часто уезжаете или просто забываете поливать растения — это ваш вариант. Замиокулькас выдерживает практически любые условия и продолжает радовать зеленью, даже если о нём забывают на неделю-другую.
Неприхотлив и стремительно растёт — буквально на глазах! Его вьющиеся побеги можно красиво пустить по стенам или полкам. Прекрасно очищает воздух и оживляет даже самый скромный интерьер.
Королева Instagram не сдаёт позиции. Её крупные резные листья придают пространству экзотический шик. При этом монстера легко адаптируется — ей подойдут как солнечные, так и затенённые участки.
Найдите своего зелёного спутника, который будет радовать глаз и не потребует много времени.
Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.
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