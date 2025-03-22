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Не капризные и очень стильные: главные фавориты среди домашних растений

2:13
Садоводство

Хочется освежить интерьер зеленью, но не знаете, с чего начать? Новый год — отличное время, чтобы подобрать растение под свой образ жизни и особенности жилья. А чтобы быть в тренде, стоит обратить внимание на те, что станут настоящими фаворитами 2025 года.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Самые модные растения наступающего года:

Сансевиерия (Snake Plant)

Настоящий супергерой среди растений. Не требует особого ухода, спокойно растёт в тени и поливается раз в несколько недель. А ещё она очищает воздух — что делает её идеальной для занятых или забывчивых.

Фиттония (Fittonia)

Яркая, декоративная и абсолютно непохожая на остальных. Её пёстрые листья с розовыми и белыми прожилками создают эффект "вау" в любом уголке дома. Подходит тем, кто хочет чего-то необычного и стильного.

Замиокулькас (ZZ Plant)

Если вы часто уезжаете или просто забываете поливать растения — это ваш вариант. Замиокулькас выдерживает практически любые условия и продолжает радовать зеленью, даже если о нём забывают на неделю-другую.

Потос (Pothos)

Неприхотлив и стремительно растёт — буквально на глазах! Его вьющиеся побеги можно красиво пустить по стенам или полкам. Прекрасно очищает воздух и оживляет даже самый скромный интерьер.

Монстера (Monstera)

Королева Instagram не сдаёт позиции. Её крупные резные листья придают пространству экзотический шик. При этом монстера легко адаптируется — ей подойдут как солнечные, так и затенённые участки.

Как выбрать своё идеальное растение

  • Мало света? Берите потос или замиокулькас.
  • Забываете про полив? Сансевиерия — ваш спаситель.
  • Хочется впечатлений? Фиттония и монстера легко справятся с задачей.В 2025 году в центре внимания — простота ухода и декоративность.

Найдите своего зелёного спутника, который будет радовать глаз и не потребует много времени.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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