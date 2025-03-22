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Арбузы будут лопаться от сока: вот как формировать кусты для рекордного урожая

2:03
Садоводство

Многие дачники сажают арбузы, мечтая о полосатом чуде, которое лопается от сока. Но в итоге на грядке часто вырастает что-то похожее на шарик с намёком на вкус. И дело тут не столько в погоде, сколько в подходе.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Современные сорта вполне способны справляться даже с прохладным климатом. Главное — знать несколько хитростей, без которых сладкого урожая не будет.

Арбуз — это не куст, это стратегия

Первое, что нужно понять: арбуз не любит хаос. Чем больше он расползается, тем меньше сил остаётся на плоды. Поэтому формировать куст обязательно.

Плоды появляются только на главном стебле. Повредите его — и считайте, что урожай потерян. Вот почему так важна точность и аккуратность при прищипывании.

Прищипывание — секрет сочности

Как только появляются боковые побеги, их нужно прищипывать. Это направляет силу растения в рост плодов. Побег прищипывают над завязью — и всё, энергия пошла в арбуз, а не в лишнюю ботву.

Лишние побеги аккуратно срезают острыми продезинфицированными ножницами, чтобы не занести инфекцию. Сам стебель подвязывают к опоре — так вы уменьшите нагрузку и снизите риск перелома.

Где арбузу теплее — там он и слаще

Хотите, чтобы арбузы наливались быстрее и были как с южного базара? Выращивайте их под укрытием. В теплице создаётся эффект "термоса" — плоды насыщаются сахаром, а куст не тратит силы на борьбу с капризами погоды.

Если хотите собрать урожай пораньше, выбирайте скороспелые сорта: "Леди", "Принц Датский", "Медовый гигант". Они созревают быстрее и отлично подходят для средней полосы.

И помните: арбузу важно не только тепло, но и внимание. Формируйте, подвязывайте, прищипывайте — и он обязательно отблагодарит вас хрустящей мякотью и вкусом настоящего лета.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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