Арбузы будут лопаться от сока: вот как формировать кусты для рекордного урожая

Многие дачники сажают арбузы, мечтая о полосатом чуде, которое лопается от сока. Но в итоге на грядке часто вырастает что-то похожее на шарик с намёком на вкус. И дело тут не столько в погоде, сколько в подходе.
Современные сорта вполне способны справляться даже с прохладным климатом. Главное — знать несколько хитростей, без которых сладкого урожая не будет.
Первое, что нужно понять: арбуз не любит хаос. Чем больше он расползается, тем меньше сил остаётся на плоды. Поэтому формировать куст обязательно.
Плоды появляются только на главном стебле. Повредите его — и считайте, что урожай потерян. Вот почему так важна точность и аккуратность при прищипывании.
Как только появляются боковые побеги, их нужно прищипывать. Это направляет силу растения в рост плодов. Побег прищипывают над завязью — и всё, энергия пошла в арбуз, а не в лишнюю ботву.
Лишние побеги аккуратно срезают острыми продезинфицированными ножницами, чтобы не занести инфекцию. Сам стебель подвязывают к опоре — так вы уменьшите нагрузку и снизите риск перелома.
Хотите, чтобы арбузы наливались быстрее и были как с южного базара? Выращивайте их под укрытием. В теплице создаётся эффект "термоса" — плоды насыщаются сахаром, а куст не тратит силы на борьбу с капризами погоды.
Если хотите собрать урожай пораньше, выбирайте скороспелые сорта: "Леди", "Принц Датский", "Медовый гигант". Они созревают быстрее и отлично подходят для средней полосы.
И помните: арбузу важно не только тепло, но и внимание. Формируйте, подвязывайте, прищипывайте — и он обязательно отблагодарит вас хрустящей мякотью и вкусом настоящего лета.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.