Эти весенние цветы оживят даже самую глухую тень в саду

Порой самые скромные растения оказываются самыми очаровательными. Хайнички — именно такие. Эти весенние многолетники родом из лесного подлеска: теневыносливые, непритязательные и невероятно красивые, если дать им разрастись. Сначала их почти не замечаешь, но стоит посадить сразу несколько — и через пару лет они создадут яркий живой ковёр.
Для этих нежных красавиц подойдёт участок в полутени или тени, под лиственными деревьями или кустарниками, на рыхлой, влажной, но хорошо дренированной почве. Отлично себя чувствуют на северной стороне сада или в природных композициях. Со временем разрастаются и сами засеиваются, заполняя пространство. Их можно использовать как почвопокровные растения или как замену газону в тенистых уголках.
До 30 см в высоту, цветёт с марта по май розовыми или кремовыми кистями. Источник нектара и пыльцы для насекомых.
Изящная и яркая, цветёт с апреля по май. Её фиолетовые цветы с отцветанием становятся синими.
Радует с апреля по май синими или фиолетовыми цветками. Её резные листья тоже декоративны.
Низкорослая, 3-15 см, расцветает одной из первых — с марта. Её ярко-жёлтые цветы невозможно не заметить.
Привлекает внимание пятнистыми листьями и розово-фиолетовыми цветами с марта по апрель.
Знакомый многим "петрушка", цветёт с начала апреля. Любит влажные леса и берега ручьёв.
Покрывает лесную подстилку белыми и розоватыми цветами с марта по май. Часто встречается вместе с жёлтой ветреницей лютиковой.
Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.
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