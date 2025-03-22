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Эти весенние цветы оживят даже самую глухую тень в саду

2:16
Садоводство

Порой самые скромные растения оказываются самыми очаровательными. Хайнички — именно такие. Эти весенние многолетники родом из лесного подлеска: теневыносливые, непритязательные и невероятно красивые, если дать им разрастись. Сначала их почти не замечаешь, но стоит посадить сразу несколько — и через пару лет они создадут яркий живой ковёр.

Опыление растений
Фото: Own work by Dohduhdah
Опыление растений

Где и как выращивать лесные цветы

Для этих нежных красавиц подойдёт участок в полутени или тени, под лиственными деревьями или кустарниками, на рыхлой, влажной, но хорошо дренированной почве. Отлично себя чувствуют на северной стороне сада или в природных композициях. Со временем разрастаются и сами засеиваются, заполняя пространство. Их можно использовать как почвопокровные растения или как замену газону в тенистых уголках.

7 лучших весенних хайничек — прямо из леса:

Дымянка полая (Corydalis cava)

До 30 см в высоту, цветёт с марта по май розовыми или кремовыми кистями. Источник нектара и пыльцы для насекомых.

Чина весенняя (Lathyrus vernus)

Изящная и яркая, цветёт с апреля по май. Её фиолетовые цветы с отцветанием становятся синими.

Печёночница благородная (Hepatica nobilis)

Радует с апреля по май синими или фиолетовыми цветками. Её резные листья тоже декоративны.

Ясколка весенняя (Ficaria verna)

Низкорослая, 3-15 см, расцветает одной из первых — с марта. Её ярко-жёлтые цветы невозможно не заметить.

Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis)

Привлекает внимание пятнистыми листьями и розово-фиолетовыми цветами с марта по апрель.

Первоцвет весенний (Primula veris)

Знакомый многим "петрушка", цветёт с начала апреля. Любит влажные леса и берега ручьёв.

Ветреница дубравная (Anemone nemorosa)

Покрывает лесную подстилку белыми и розоватыми цветами с марта по май. Часто встречается вместе с жёлтой ветреницей лютиковой.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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