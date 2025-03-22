Хитрый способ избежать цветения лука: дачники часто забывают про него

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает о крупном, сочном луке, но вместо тугих головок в грядке — цветочные стрелки. Виноваты не вредители и не капризная погода, а неправильные действия ещё до посадки.

Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук

Ошибка №1: хранили неправильно

Если севок всю зиму пролежал в тепле, он "решает", что уже прожил свою жизнь, и при посадке стремится завершить цикл — то есть выбрасывает стрелку. Хранить посадочный материал нужно при температуре +1…+3 °C, не выше.

Ошибка №2: резкий прогрев

Перед посадкой прогревать лук нужно постепенно. За месяц до высадки переместите севок в помещение с температурой около +15 °C. Только за неделю до грядки перенесите его к батарее. Резкие перепады — сильный стресс, провоцирующий цветение.

Ошибка №3: втыкаете, а не сажаете

Глубокая посадка севка повреждает донце — то самое место, где должны образовываться корни. Не вдавливайте луковицы в почву! Делайте пальцем аккуратную лунку, опускайте севок и оставляйте верхушку на поверхности.

Ошибка №4: сажаете в холодную землю

Если температура почвы ниже +12 °C, росток замирает, а позже пускает стрелку, пытаясь "спастись". Измерьте термометром температуру на глубине 10 см. Рано — значит, подождите.

Что делать, если стрелка уже появилась?

Сразу обрезайте, как только заметили утолщение у основания. Такой лук не будет храниться, поэтому используйте его в ближайшее время или заморозьте.

Как вырастить лук без стрелок

Выбирайте устойчивые сорта , например "Стурон" или "Центурион".

Соблюдайте севооборот : не сажайте лук после чеснока или моркови. Идеальные предшественники — огурцы и кабачки.

Правильно подкармливайте : в мае — азот, в июне — калий и фосфор. Избегайте свежего навоза — он даёт зелень, но не луковицу.

Добавляйте золу , если листья становятся сизыми — стакан на квадратный метр.

Полив прекращайте за 3 недели до сбора урожая - так луковицы лучше вызревают.

Следуйте этим простым правилам — и вместо стрелок соберёте щедрый, крепкий урожай.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

