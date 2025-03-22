Хитрый способ избежать цветения лука: дачники часто забывают про него

Каждый дачник мечтает о крупном, сочном луке, но вместо тугих головок в грядке — цветочные стрелки. Виноваты не вредители и не капризная погода, а неправильные действия ещё до посадки.
Если севок всю зиму пролежал в тепле, он "решает", что уже прожил свою жизнь, и при посадке стремится завершить цикл — то есть выбрасывает стрелку. Хранить посадочный материал нужно при температуре +1…+3 °C, не выше.
Перед посадкой прогревать лук нужно постепенно. За месяц до высадки переместите севок в помещение с температурой около +15 °C. Только за неделю до грядки перенесите его к батарее. Резкие перепады — сильный стресс, провоцирующий цветение.
Глубокая посадка севка повреждает донце — то самое место, где должны образовываться корни. Не вдавливайте луковицы в почву! Делайте пальцем аккуратную лунку, опускайте севок и оставляйте верхушку на поверхности.
Если температура почвы ниже +12 °C, росток замирает, а позже пускает стрелку, пытаясь "спастись". Измерьте термометром температуру на глубине 10 см. Рано — значит, подождите.
Сразу обрезайте, как только заметили утолщение у основания. Такой лук не будет храниться, поэтому используйте его в ближайшее время или заморозьте.
Выбирайте устойчивые сорта, например "Стурон" или "Центурион".
Соблюдайте севооборот: не сажайте лук после чеснока или моркови. Идеальные предшественники — огурцы и кабачки.
Правильно подкармливайте: в мае — азот, в июне — калий и фосфор. Избегайте свежего навоза — он даёт зелень, но не луковицу.
Добавляйте золу, если листья становятся сизыми — стакан на квадратный метр.
Полив прекращайте за 3 недели до сбора урожая - так луковицы лучше вызревают.
Следуйте этим простым правилам — и вместо стрелок соберёте щедрый, крепкий урожай.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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