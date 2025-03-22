Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Станьте продуктивнее, тренируя не тело, а мозг: мощная концентрация и ясный ум
Продукт, который защищает сердце, мозг и кишечник – и он уже есть на вашей кухне
Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут
Когда фитнес превращает вас в зомби: как понять, что организму не хватает калорий
Мифическая химера ближе, чем вы думали: вот где она прячется
Сеул сделал ставку на других поставщиков? Россия стремительно теряет угольный рынок Южной Кореи
Уходят из Гуево. Операция по зачистке Курского приграничья входит в завершающую фазу
Шоу-бизнес или политика? Как Макгрегор решил стать президентом Ирландии
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней

Хитрый способ избежать цветения лука: дачники часто забывают про него

2:26
Садоводство

Каждый дачник мечтает о крупном, сочном луке, но вместо тугих головок в грядке — цветочные стрелки. Виноваты не вредители и не капризная погода, а неправильные действия ещё до посадки.

Лук
Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Ошибка №1: хранили неправильно

Если севок всю зиму пролежал в тепле, он "решает", что уже прожил свою жизнь, и при посадке стремится завершить цикл — то есть выбрасывает стрелку. Хранить посадочный материал нужно при температуре +1…+3 °C, не выше.

Ошибка №2: резкий прогрев

Перед посадкой прогревать лук нужно постепенно. За месяц до высадки переместите севок в помещение с температурой около +15 °C. Только за неделю до грядки перенесите его к батарее. Резкие перепады — сильный стресс, провоцирующий цветение.

Ошибка №3: втыкаете, а не сажаете

Глубокая посадка севка повреждает донце — то самое место, где должны образовываться корни. Не вдавливайте луковицы в почву! Делайте пальцем аккуратную лунку, опускайте севок и оставляйте верхушку на поверхности.

Ошибка №4: сажаете в холодную землю

Если температура почвы ниже +12 °C, росток замирает, а позже пускает стрелку, пытаясь "спастись". Измерьте термометром температуру на глубине 10 см. Рано — значит, подождите.

Что делать, если стрелка уже появилась?

Сразу обрезайте, как только заметили утолщение у основания. Такой лук не будет храниться, поэтому используйте его в ближайшее время или заморозьте.

Как вырастить лук без стрелок

  • Выбирайте устойчивые сорта, например "Стурон" или "Центурион".

  • Соблюдайте севооборот: не сажайте лук после чеснока или моркови. Идеальные предшественники — огурцы и кабачки.

  • Правильно подкармливайте: в мае — азот, в июне — калий и фосфор. Избегайте свежего навоза — он даёт зелень, но не луковицу.

  • Добавляйте золу, если листья становятся сизыми — стакан на квадратный метр.

  • Полив прекращайте за 3 недели до сбора урожая - так луковицы лучше вызревают.

Следуйте этим простым правилам — и вместо стрелок соберёте щедрый, крепкий урожай.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Еда и рецепты
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2 Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Последние материалы
Продукт, который защищает сердце, мозг и кишечник – и он уже есть на вашей кухне
Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут
Когда фитнес превращает вас в зомби: как понять, что организму не хватает калорий
Мифическая химера ближе, чем вы думали: вот где она прячется
Сеул сделал ставку на других поставщиков? Россия стремительно теряет угольный рынок Южной Кореи
Уходят из Гуево. Операция по зачистке Курского приграничья входит в завершающую фазу
Шоу-бизнес или политика? Как Макгрегор решил стать президентом Ирландии
Месяц прогулок с утяжелителем изменит ваше тело: хороший эффект за 30 дней
Хватит обрезать волосы! Вот что нужно делать, чтобы они оставались здоровыми и длинными
Кошка не узнает вас после отпуска? Не паникуйте – вот что делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.