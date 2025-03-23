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Урожай разочаровал? Вот что превращает сладкие ягоды в кислые

Садоводство

Вы выбрали сладкий сорт ежевики, ухаживали как по инструкции, но на вкус ягоды оказались… кислыми, как недозревший шиповник. Знакомо? Причина не в сорте и даже не в поливе — всё гораздо проще и банальнее.

Ежевика
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ежевика

Кусту не хватает солнца — и он мстит кислятиной

Одна из самых распространённых причин кислых ягод — загущенные побеги. Когда куст растёт слишком плотно, листья и ветви перекрывают свет. А без солнца ягоды просто не могут накопить нужное количество сахаров, даже если сорт изначально был сладким.

Решение простое: регулярная обрезка. Формируйте куст так, чтобы солнечные лучи беспрепятственно проникали внутрь. Свет — это сладость, иного не дано.

Почва "голодает" — и ягоды тоже

Вторая причина — нехватка калия. Этот микроэлемент играет ключевую роль в транспортировке сахаров из листьев в плоды. Без него ягоды теряют вкус и становятся водянистыми. Особенно остро реагируют на дефицит современные сорта, которым нужно больше питания.

Чтобы избежать этого, в период цветения и образования завязей подкармливайте кусты калийными удобрениями. Подойдёт как специализированная подкормка, так и простая древесная зола.

Когда работают обе причины одновременно

Если куст стоит в тени и при этом растёт в бедной почве — идеального вкуса точно не ждите. Но не всё потеряно: уже в следующем сезоне можно исправить ситуацию. Достаточно проредить побеги и дать больше солнца, а почву обогатить калием.

В ответ ежевика вас порадует — спелыми, крупными и по-настоящему сладкими ягодами.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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