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Морковь с пятнами — неожиданный поворот! Узнайте, что делать и как с этим бороться

2:01
Садоводство

Морковь — это овощ, который мы часто используем на кухне. Сырая, тушёная или в супах — она всегда под рукой, ведь этот корнеплод полон витаминов и минералов. Но что делать, если на моркови появляются темные пятна? Это часто является признаком гнили, и, безусловно, выглядит не очень аппетитно. Вопрос: можно ли продолжить использовать такую морковь? Ответ на этот вопрос вас удивит!

Морковь
Фото: flickr.com by Kai Schreiber, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Морковь

Да, темные пятна могут говорить о гнили, но это не обязательно означает, что весь корнеплод испорчен. Причины появления этих пятен могут быть разные: неправильное хранение, повреждения при транспортировке или даже заражение другой зараженной морковью. Но не спешите выбрасывать овощ, если такие пятна появляются. На самом деле, вы можете избавить морковь от гнили и всё равно её съесть.

Как это работает

Когда гниль появляется на поверхности, это не значит, что весь корнеплод стал непригодным для еды. Плоды с твердой кожурой, как морковь, гораздо более устойчивы к заражению. Если вы сразу заметили темные пятна, просто вырежьте их, и остальная часть моркови останется пригодной для употребления.

Маркус Шмидт-Хейдт из немецкого института Макса Рубнера и специалисты из Министерства сельского хозяйства США подтверждают, что такие методы безопасны, если применять их с осторожностью. Главное — не оставлять проблемные участки, чтобы они не начали распространяться на остальную часть корнеплода.

Чтобы морковь не теряла свою ценность, необходимо правильно её хранить. Обратите внимание на место хранения — темные, прохладные места идеально подойдут для сохранения свежести.

Таким образом, даже если на моркови появились темные пятна, вы всё равно можете использовать её. Просто следите за её состоянием и соблюдайте правильные условия хранения.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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