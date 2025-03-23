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Эти простые отходы заменят ведро удобрений — а стоят ровно 0 рублей

2:19
Садоводство

Вы замечали, что у соседа помидоры как на картинке, а у вас — будто с другого огорода? Возможно, дело не в погоде и не в поливе, а в том, чем питается почва.

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

Лучшие удобрения — это вовсе не то, что стоит в магазине за бешеные деньги. Настоящее сокровище вы… выбрасываете каждый день.

Клад на кухне: что пойдёт в дело

  • Банановая кожура, яичная скорлупа, кофейная гуща — всё это отличная подкормка. Кожуру и гущу можно закопать прямо в лунку, а скорлупу лучше растолочь в порошок: кальций из неё защищает томаты и перцы от гнили.
  • Луковая шелуха — не только питание, но и защита. Залейте кипятком, настаивайте сутки — и поливайте: избавитесь от грибков и подкормите заодно.
  • Картофельные очистки, собранные за зиму и замороженные, весной — настоящий деликатес для смородины и малины. Только не переборщите: излишек органики может навредить корням.

Тонкости натурального питания

Каждый ингредиент по-своему влияет на почву. Например, кофейная гуща немного подкисляет землю — это обожают розы и клубника. А скорлупа — источник кальция, необходимого плодовым овощам.

Сила травы: зелёное удобрение

Скошенная трава, крапива, одуванчики — всё это можно превратить в "живой компот". Заполните бочку зеленью на треть, залейте водой и настаивайте 10-14 дней. Получится густая и… ароматная жижа. Разводите 1:10 и поливайте кабачки и огурцы — результат вас поразит.

Осенний секрет: рыба для земли

Глубокой осенью можно закопать в грядки рыбные остатки — головы, хребты, чешую. Весной они обогатят почву фосфором. Только кладите их поглубже, чтобы не привлекать животных.

Бонусный рецепт: зола

Простой и универсальный вариант — стакан древесной золы на ведро воды. Такая подкормка питает и защищает растения от вредителей.

Запомните: огород любит разнообразие. Смешивайте, чередуйте, экспериментируйте — и ваш урожай удивит даже видавших виды соседей.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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