Ошибка, из-за которой хвоя теряет цвет — как её избежать

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хвойные растения — украшение любого участка. Но их густая, ярко-зелёная хвоя и мощные ветви — не подарок природы, а результат правильного ухода. Один из ключевых элементов — своевременная и грамотная подкормка.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хвойное растение

Весна: время пробуждения и роста

Когда солнце начинает прогревать землю, хвойные выходят из зимнего покоя. В этот момент им особенно нужен азот — он отвечает за рост новых побегов. Подойдут растворы мочевины или аммиачной селитры. Но важно соблюдать дозировку: переизбыток азота ослабит иммунитет и сделает растения уязвимыми.

Первую подкормку проводят, когда почва прогреется хотя бы до +8 °C — обычно это конец апреля или начало мая. После внесения удобрения грунт вокруг ствола аккуратно рыхлят, обеспечивая доступ воздуха к корням. Отличным завершением процедуры станет мульчирование компостом — это поможет сохранить влагу и подавить сорняки.

Осень: укрепление перед холодами

С приходом сентября растения переходят в фазу подготовки к зиме. Рост замедляется, и на первый план выходят калий и фосфор. Они укрепляют корни и повышают устойчивость к морозам. Суперфосфат и сернокислый калий вносят сухими — равномерно рассыпая по зоне приствольного круга.

Не забывайте о магнии: его нехватка проявляется в виде пожелтения хвои. Быстро восполнить дефицит поможет раствор сульфата магния. Подкормки завершают до середины октября, чтобы растения успели усвоить все вещества до заморозков.

Главное — баланс

Весной — упор на азот. Осенью — калий, фосфор и магний. Органические удобрения в это время не применяют: они стимулируют рост, что ослабляет растения перед зимой.

Соблюдая эти нехитрые принципы, вы подарите своим хвойным здоровье и пышную красоту на весь год.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений. К хвойным относятся высшие сосудистые семенные растения, чьи семена развиваются в шишках.

