Гигантская клубника без усилий: неожиданный трюк, который легко повторить дома

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите получить клубнику размером с кулак, без химикатов и сложных препаратов, мы поделимся с вами простым, но эффективным методом. Не секрет, что выращивание ягод требует особого ухода и правильного питания растений. Но есть один маленький трюк, который изменит ситуацию. Попробуйте это домашнее удобрение — оно доступное, экологичное и даёт поразительные результаты.

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Чем домашнее удобрение лучше покупного

Магазинные удобрения могут содержать химикаты, которые вы не хотите видеть в своём саду, не говоря уже о том, что они могут повлиять на вкус ваших ягод. В отличие от них, самодельное удобрение имеет явное преимущество — вы точно знаете, что в нём. Оно не только экологичное, но и эффективно: клубника получает все нужные элементы, и результат не заставит себя ждать.

Как приготовить суперудобрение для клубники

Для этого рецепта вам понадобятся:

50 г свежих дрожжей (или 1 чайная ложка сухих)

1 литр тёплой воды

1 столовая ложка сахара

Приготовление: смешайте все ингредиенты в емкости, накройте и оставьте при комнатной температуре на 24 часа. Через сутки раствор нужно разбавить водой в соотношении 1:5. Под каждый куст клубники внесите примерно пол-литра полученной смеси. Результат — здоровые растения и клубника, как в лучших садах.

Дополнительные советы по удобрению клубники

Банановая кожура. Нарежьте кожуру и разложите вокруг растений. Она богата калием и помогает ускорить созревание плодов.

Нарежьте кожуру и разложите вокруг растений. Она богата калием и помогает ускорить созревание плодов. Древесная зола. Несколько щепоток золы вокруг клубники обеспечат растения важными элементами, такими как калий и кальций.

Несколько щепоток золы вокруг клубники обеспечат растения важными элементами, такими как калий и кальций. Кофейная гуща. Она не только поддерживает рост растений, но и отпугивает вредителей, таких как слизни.

Она не только поддерживает рост растений, но и отпугивает вредителей, таких как слизни. Крапивный "суп". Залейте свежую крапиву водой, оставьте на 10 дней для брожения, а затем разбавьте. Это отличный источник азота.

Залейте свежую крапиву водой, оставьте на 10 дней для брожения, а затем разбавьте. Это отличный источник азота. Яичная скорлупа. Мелко измельчите и внесите в почву — это источник кальция, который предотвратит гниение плодов.

Мелко измельчите и внесите в почву — это источник кальция, который предотвратит гниение плодов. Английская соль. Разведите её в воде и поливайте клубнику раз в месяц. Это поможет плодовому растению расти здоровым и крупным.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

