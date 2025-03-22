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Гигантская клубника без усилий: неожиданный трюк, который легко повторить дома

2:30
Садоводство

Если вы хотите получить клубнику размером с кулак, без химикатов и сложных препаратов, мы поделимся с вами простым, но эффективным методом. Не секрет, что выращивание ягод требует особого ухода и правильного питания растений. Но есть один маленький трюк, который изменит ситуацию. Попробуйте это домашнее удобрение — оно доступное, экологичное и даёт поразительные результаты.

Клубника
Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Чем домашнее удобрение лучше покупного

Магазинные удобрения могут содержать химикаты, которые вы не хотите видеть в своём саду, не говоря уже о том, что они могут повлиять на вкус ваших ягод. В отличие от них, самодельное удобрение имеет явное преимущество — вы точно знаете, что в нём. Оно не только экологичное, но и эффективно: клубника получает все нужные элементы, и результат не заставит себя ждать.

Как приготовить суперудобрение для клубники

Для этого рецепта вам понадобятся:

  • 50 г свежих дрожжей (или 1 чайная ложка сухих)
  • 1 литр тёплой воды
  • 1 столовая ложка сахара

Приготовление: смешайте все ингредиенты в емкости, накройте и оставьте при комнатной температуре на 24 часа. Через сутки раствор нужно разбавить водой в соотношении 1:5. Под каждый куст клубники внесите примерно пол-литра полученной смеси. Результат — здоровые растения и клубника, как в лучших садах.

Дополнительные советы по удобрению клубники

  • Банановая кожура. Нарежьте кожуру и разложите вокруг растений. Она богата калием и помогает ускорить созревание плодов.
  • Древесная зола. Несколько щепоток золы вокруг клубники обеспечат растения важными элементами, такими как калий и кальций.
  • Кофейная гуща. Она не только поддерживает рост растений, но и отпугивает вредителей, таких как слизни.
  • Крапивный "суп". Залейте свежую крапиву водой, оставьте на 10 дней для брожения, а затем разбавьте. Это отличный источник азота.
  • Яичная скорлупа. Мелко измельчите и внесите в почву — это источник кальция, который предотвратит гниение плодов.
  • Английская соль. Разведите её в воде и поливайте клубнику раз в месяц. Это поможет плодовому растению расти здоровым и крупным.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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