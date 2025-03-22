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Гранат, лимоны и даже питанга! Фрукты, которые легко выращивать в квартире

2:37
Садоводство

С ростом урбанизации все больше людей ищут способы привнести природу в свои дома, даже если пространство ограничено. Но как же быть, если хочется иметь свежие фрукты прямо под рукой, а место в квартире или на даче — в обрез? Ответ прост: выращивайте карликовые фруктовые деревья. Они идеально подходят для небольших дворов и даже для горшков на балконе.

Комнатный лимон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комнатный лимон

Как выбрать идеальное дерево для ограниченного пространства

Первое, на что стоит обратить внимание, — это климат, тип почвы и количество солнечного света. Многие деревья подходят для ограниченных площадей, если выбрать правильный сорт. Лучше всего подойдут карликовые или привитые сорта, которые растут компактно, но при этом дают обильный урожай.

1. Jabuticabeira: декоративное дерево с высоким урожаем

Если вы хотите не только фруктовое дерево, но и украшение для своего участка, Jabuticabeira — отличный выбор. Оно может расти в горшках или на небольших грядках и приносить плоды уже через несколько лет. Регулярная обрезка поможет увеличить урожайность.

2. Карликовое лимонное дерево: идеальный цитрус для маленького двора

Лимонное дерево — отличный выбор для тех, кто хочет иметь цитрусы дома. Карликовая версия этого дерева занимает немного места, а регулярная обрезка и достаточное количество солнца обеспечат обильный урожай лимонов.

3. Питангейра: бразильский фрукт для уютного уголка

Питангейра — это бразильское дерево, которое идеально подходит для маленьких помещений. Оно не только прекрасно выглядит, но и приносит вкусные плоды. Главное — правильный полив, дренированная почва и регулярная обрезка, чтобы максимизировать урожай.

4. Гранатовое дерево: компактное, но с множеством преимуществ

Гранатовое дерево хорошо адаптируется к небольшим пространствам и может расти в горшке. Оно не только красиво, но и полезно. Для хорошего плодоношения требуется качественная почва и правильное освещение.

5. Фиговое дерево: простота в уходе для маленьких пространств

Фиговое дерево легко выращивать в ограниченных условиях, и оно может расти как в горшках, так и в маленьких дворах. Оно даст плоды уже через несколько месяцев после посадки, если регулярно подрезать его и правильно ухаживать.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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