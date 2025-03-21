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Гигантский лимон удивил садоводов рядом с Равдой

1:16
Садоводство

Необычный феномен привлёк внимание посетителей садового центра недалеко от Равды. Лимонное дерево возрастом более семи лет родило плод впечатляющих размеров, который продолжает расти и вызывает удивление сотрудников теплицы.

Комнатный лимон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комнатный лимон

Этот экзотический цитрус, завезенный из Южной Азии, относится к теплолюбивым видам, которые не могут успешно расти на открытом воздухе в условиях болгарского климата. Однако в защищенной среде теплицы дерево смогло сформировать множество цветов, из которых развился только один плод.

"Это сорт цитрон. Я работаю здесь уже 15 лет, но такого крупного лимона не было ни разу", — рассказала Дафинка Дафчева, сотрудница садового центра.

Размеры плода продолжают увеличиваться с такой скоростью, что персонал теплицы уже выражает опасения, что ветка, на которой расположился гигантский лимон, может не выдержать его тяжести.

Необычный экземпляр стал настоящей аттракцией для посетителей теплицы, демонстрируя удивительный потенциал экзотических растений, выращиваемых в подходящих условиях в болгарских садовых центрах.

Фото используется в качестве иллюстрации.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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