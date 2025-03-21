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Мульча творит чудеса: капуста растёт, как на дрожжах — один приём всё меняет

1:51
Садоводство

Капуста — культура требовательная. Особенно к почве и влаге. Если упустить момент, на грядках появятся сорняки, а влага уйдёт слишком быстро. Чтобы этого избежать, многие дачники прибегают к мульчированию. Но какую мульчу выбрать, чтобы она не только удерживала влагу, но и помогала капусте расти?

Капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капуста

Популярные варианты — с подвохом

Чаще всего под капусту используют подсушенную траву или солому. Это удобно, недорого и быстро. Но есть минус: такие материалы слишком быстро разлагаются, особенно при активном росте растений. Уже через пару недель почва снова оголяется, и вся работа насмарку.

Комбинированный подход работает лучше

Есть способ надёжнее: двухслойная мульча. Внизу — опавшие листья, собранные ещё осенью. Сверху — подсушенная трава. Листовой опад разлагается гораздо медленнее, удерживает влагу и не требует частого обновления. А верхний слой помогает сразу после посадки, пока нижний "включается в работу".

Когда укладывать мульчу

Мульчировать капусту лучше заранее — не дожидайтесь, пока её крупные листья закроют землю. После этого подобраться к почве уже трудно. Оптимальное время — когда рассада только прижилась, а температура стабилизировалась.

Плюс к урожаю без лишних хлопот

Такой приём позволяет сократить прополки, реже поливать и сохранить здоровье почвы. А ещё - избавиться от головной боли в середине лета, когда капуста уже раскинулась, и подходить к ней становится проблематично.

Хорошая мульча — это не просто укрытие. Это полноценная забота о корнях и основа для крепкого, здорового урожая.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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