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Насекомые пошли на штурм — но лилии выстояли благодаря простой обработке

1:39
Садоводство

В период формирования бутонов лилии нуждаются в усиленной поддержке. Без правильного питания и защиты от вредителей можно остаться без цветения или получить слабые, бледные соцветия.

Лилия
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лилия

Чем подкормить лилии в мае

На этапе бутонизации лучше всего подойдёт аммиачная селитра. Она даёт растениям азот, необходимый для активного роста и наращивания зелёной массы. Подкармливать стоит по влажной почве, чтобы не обжечь корни.

Усиливаем цвет и крепость стебля

После первой подкормки, ближе к концу мая, стоит внести суперфосфат и калимагнезию. Они обеспечат:

  • яркую окраску лепестков
  • прочные, не ломкие стебли
  • устойчивость к стрессам и болезням

Разводите удобрения согласно инструкции, и обязательно поливайте цветы перед внесением состава.

Вредители не дремлют

Лилии часто страдают от насекомых, особенно в тёплую и влажную погоду. Не затягивайте с обработкой: подойдут любые инсектициды, одобренные для декоративных растений. Консультацию по выбору можно получить в любом садовом магазине.

Что делать во время цветения

Когда лилии уже распустились, использовать сухие удобрения не стоит. Переходите на жидкие подкормки для цветущих культур — они мягко питают растение и не мешают цветению. Вносить их нужно только по увлажнённой почве, иначе есть риск повредить корни.

Своевременный и грамотный уход позволит лилиям раскрыться во всей красе — и радовать глаз до конца сезона.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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