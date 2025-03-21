Насекомые пошли на штурм — но лилии выстояли благодаря простой обработке

В период формирования бутонов лилии нуждаются в усиленной поддержке. Без правильного питания и защиты от вредителей можно остаться без цветения или получить слабые, бледные соцветия.
На этапе бутонизации лучше всего подойдёт аммиачная селитра. Она даёт растениям азот, необходимый для активного роста и наращивания зелёной массы. Подкармливать стоит по влажной почве, чтобы не обжечь корни.
После первой подкормки, ближе к концу мая, стоит внести суперфосфат и калимагнезию. Они обеспечат:
Разводите удобрения согласно инструкции, и обязательно поливайте цветы перед внесением состава.
Лилии часто страдают от насекомых, особенно в тёплую и влажную погоду. Не затягивайте с обработкой: подойдут любые инсектициды, одобренные для декоративных растений. Консультацию по выбору можно получить в любом садовом магазине.
Когда лилии уже распустились, использовать сухие удобрения не стоит. Переходите на жидкие подкормки для цветущих культур — они мягко питают растение и не мешают цветению. Вносить их нужно только по увлажнённой почве, иначе есть риск повредить корни.
Своевременный и грамотный уход позволит лилиям раскрыться во всей красе — и радовать глаз до конца сезона.
Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).
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