Мучнистая роса обошла стороной — после простой процедуры с мылом

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мучнистая роса — один из самых коварных врагов на участке. Она способна за считанные дни погубить растения и лишить дачника урожая. Но бороться с ней можно без дорогих препаратов — достаточно пары простых ингредиентов из дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мучнистая роса

Домашнее средство против мучнистой росы

Смесь, о которой пойдёт речь, не только справляется с уже появившимися признаками болезни, но и отлично подходит для профилактики. Её легко приготовить самостоятельно — без особых затрат.

Вам понадобится:

5 л отстоявшейся воды

2 ст. л. соды

2 ст. л. жидкого хозяйственного мыла

1 ч. л. любого растительного масла

1 таблетка аспирина, измельчённая в порошок

Смешайте все компоненты до полного растворения. Состав получается мягким, но эффективным — мыло помогает удерживать средство на листьях, сода подавляет развитие грибка, масло улучшает прилипание, а аспирин укрепляет иммунитет растения.

Когда обрабатывать

Средство особенно полезно в дождливую погоду. Если вы заметили, что осадки идут часто, стоит нанести состав на растения сразу после окончания дождей. Такая профилактика поможет предотвратить вспышку заболевания.

Обрабатывать можно не только заболевшие кусты, но и соседние — для защиты. Распыление проводят в сухую, безветренную погоду, желательно утром или вечером.

Этот простой рецепт может стать спасением для вашего сада и надёжным способом сохранить урожай без химии.

Уточнения

Мучни́стая роса́ пепелица, бель - грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими эктопаразитическими грибами из порядка эризифовых, или мучнисторосяных (Erysiphales).

