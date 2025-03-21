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Жимолость ожила после одного укола — удобрение оказалось не таким простым

1:31
Садоводство

Июнь — не только пора первых ягод, но и лучший момент для внесения правильных удобрений. Пока жимолость формирует завязи, её можно "подстегнуть" на обильное плодоношение. Главное — знать, чем и когда подкормить.

Жимолость
Фото: creativecommons.org by Max071086, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жимолость

Бор — для большего количества завязей

В период цветения особенно важно обеспечить кустарник бором. Этот элемент стимулирует образование завязей, повышая урожайность почти в два раза. Чтобы приготовить подкормку, растворите 1 г борной кислоты в 10 л воды. Поскольку в холодной воде она растворяется плохо, сначала разведите кислоту в небольшом количестве тёплой жидкости, а затем долейте остальную.

Раствором опрыскивают кусты по листу в безветренный, пасмурный день или вечером. Эффект будет заметен уже через неделю: завязей станет значительно больше.

Без калия бор не поможет

Но есть важное условие: при дефиците калия борная кислота не даст результата. Поэтому за день-два до опрыскивания желательно подкормить кусты под корень. Вариант простой:

  • 10 г сульфата калия на 10 л воды
  • по желанию — 500 г древесной золы для усиленного эффекта

Полив проводят строго по влажной почве, чтобы не обжечь корни.

Такая комбинация — бор + калий + зола — это проверенный способ получить крупные и сочные ягоды даже с самых скромных кустов.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). 

Бор (химический символ — B, от лат. Borum) — химический элемент 13-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы третьей группы, IIIA) второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 5.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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