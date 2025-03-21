Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не растолстеть во время менопаузы: неожиданные советы, которые действительно работают
Ваш кот мнёт одеяло — вот зачем он это делает и что это говорит о вас
Отеки под глазами по утрам: раскрыт секрет борьбы с неприятным явлением
Ванная как с картинки: 9 идей, которые не ударят по кошельку
Программа вторичка под 6% заработала — вот где её дают
Можно ли измерить свой биологический возраст? Ответ учёных
Не знаете, с чего начать тренировку? Это секретное упражнение сжигает калории
Ваш старый дизель теперь на вес золота: что происходит на рынке автомобилей
Гений: Виктория Боня призналась в любви Канье Уэсту

Картофель начал расти втрое активнее — всё из-за одного простого приёма

Садоводство

Окучивание — не просто полезная процедура, а обязательный этап в уходе за картофелем. Без него клубни развиваются хуже, почва остаётся рыхлой только на поверхности, а сорняки быстро захватывают грядки.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Почему окучивание так важно

  • Улучшает аэрацию и структуру почвы
  • Защищает от сорняков
  • Стимулирует рост дополнительных подземных стеблей
  • Увеличивает количество клубней — в некоторых случаях урожай становится в 3 раза больше

Когда проводить окучивание

Начинать стоит тогда, когда всходы картофеля достигнут высоты 10 см. Это сигнал, что пора "подсыпать" землю к нижней части растения, формируя гребень.

Лучшее время для процедуры — после дождя. Влажная почва легче поддаётся обработке, хорошо уплотняется и запускает рост дополнительных корней.

Если осадки не предвидятся, а сроки поджимают, грядки следует обильно полить самостоятельно. Полусухая земля даст гораздо меньший эффект.

Зачем нужна влага

Окучивание на сухой почве не даёт желаемого результата: земля осыпается, не держит форму, а картофель не получает стимула для образования новых стеблей. Влажная почва, наоборот, помогает сформировать мощные гребни и запускает рост новых клубней.

Такой подход — гарантия щедрого урожая: если всё сделано правильно и вовремя, с одного куста можно собрать в несколько раз больше картофелин.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Мировая кооперация
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота Аудио 
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Домашние животные
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Последние материалы
Ванная как с картинки: 9 идей, которые не ударят по кошельку
Программа вторичка под 6% заработала — вот где её дают
Можно ли измерить свой биологический возраст? Ответ учёных
Не знаете, с чего начать тренировку? Это секретное упражнение сжигает калории
Ваш старый дизель теперь на вес золота: что происходит на рынке автомобилей
Гений: Виктория Боня призналась в любви Канье Уэсту
Дикий волк: 66-летняя китаянка на велосипеде исколесила 3 континента
Названы победители Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства 2025: эти страны и регионы удивили всех
Картофель начал расти втрое активнее — всё из-за одного простого приёма
Что скрывают бульонные кубики: правда о глутамате натрия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.