Картофель начал расти втрое активнее — всё из-за одного простого приёма

Окучивание — не просто полезная процедура, а обязательный этап в уходе за картофелем. Без него клубни развиваются хуже, почва остаётся рыхлой только на поверхности, а сорняки быстро захватывают грядки.
Начинать стоит тогда, когда всходы картофеля достигнут высоты 10 см. Это сигнал, что пора "подсыпать" землю к нижней части растения, формируя гребень.
Лучшее время для процедуры — после дождя. Влажная почва легче поддаётся обработке, хорошо уплотняется и запускает рост дополнительных корней.
Если осадки не предвидятся, а сроки поджимают, грядки следует обильно полить самостоятельно. Полусухая земля даст гораздо меньший эффект.
Окучивание на сухой почве не даёт желаемого результата: земля осыпается, не держит форму, а картофель не получает стимула для образования новых стеблей. Влажная почва, наоборот, помогает сформировать мощные гребни и запускает рост новых клубней.
Такой подход — гарантия щедрого урожая: если всё сделано правильно и вовремя, с одного куста можно собрать в несколько раз больше картофелин.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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