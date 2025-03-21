Картофель начал расти втрое активнее — всё из-за одного простого приёма

Окучивание — не просто полезная процедура, а обязательный этап в уходе за картофелем. Без него клубни развиваются хуже, почва остаётся рыхлой только на поверхности, а сорняки быстро захватывают грядки.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Почему окучивание так важно

Улучшает аэрацию и структуру почвы

Защищает от сорняков

Стимулирует рост дополнительных подземных стеблей

Увеличивает количество клубней — в некоторых случаях урожай становится в 3 раза больше

Когда проводить окучивание

Начинать стоит тогда, когда всходы картофеля достигнут высоты 10 см. Это сигнал, что пора "подсыпать" землю к нижней части растения, формируя гребень.

Лучшее время для процедуры — после дождя. Влажная почва легче поддаётся обработке, хорошо уплотняется и запускает рост дополнительных корней.

Если осадки не предвидятся, а сроки поджимают, грядки следует обильно полить самостоятельно. Полусухая земля даст гораздо меньший эффект.

Зачем нужна влага

Окучивание на сухой почве не даёт желаемого результата: земля осыпается, не держит форму, а картофель не получает стимула для образования новых стеблей. Влажная почва, наоборот, помогает сформировать мощные гребни и запускает рост новых клубней.

Такой подход — гарантия щедрого урожая: если всё сделано правильно и вовремя, с одного куста можно собрать в несколько раз больше картофелин.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

