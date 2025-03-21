Один жук — минус сто ягод: как вовремя спасти клубнику

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы посадили клубнику, ухаживали, ждали урожай… а в итоге — пусто. Знакомо? Во многих случаях причина — малиново-земляничный долгоносик. Этот вредитель появляется незаметно, но может лишить вас всех ягод ещё до цветения.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Когда он атакует

Пик активности долгоносика совпадает с выдвижением бутонов на клубнике и малине. Именно в это время самки откладывают яйца — их может быть несколько сотен от одной особи. Личинки, появляясь, прокусывают цветоносы изнутри и питаются соком. Бутон засыхает и опадает, не раскрывшись. Вот почему на участке с зелёной листвой и обильными кустами вы вдруг не находите ни одной ягоды.

Что не работает

Популярные у дачников методы вроде раствора йода или настоя красного перца, увы, дают слабый эффект. Эти средства не уничтожают вредителя, а лишь ненадолго отпугивают его — и то не всегда.

Как защитить урожай

Чтобы спасти клубнику от потери урожая, лучше использовать препараты, разработанные специально для борьбы с подобными вредителями. Среди них:

— "Биокил"

— "Актара"

— "Алатар"

Обработку проводят в сухую, безветренную погоду, желательно утром или вечером. Обязательно соблюдайте инструкции по дозировке и срокам ожидания перед сбором урожая.

Помните: один долгоносик — это десятки бутонов, которых вы больше не увидите. А значит, с ним нужно бороться сразу и всерьёз.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

