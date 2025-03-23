Цвет ягод имеет значение — какие сорта крыжовника станут украшением сада и закатки

Крыжовник не зря зовут "северным виноградом" — урожайный, долгоживущий, не капризничает даже на бедной почве. А еще он радует глаз ягодами всех цветов — от черного до янтарно-желтого. Высадив на участке кустарники разного оттенка и срока созревания, можно не только собирать ягоды всё лето, но и превратить сад в настоящую палитру вкуса и цвета.
Фото: Own work by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник
Черные и фиолетовые сорта — мощь и польза
Темные ягоды не только красивые, но и полезные — в них много дубильных и Р-активных веществ.
Обратите внимание на:
Грушеньку - с крупными черно-фиолетовыми ягодами (5-8 г), отлично хранящимися.
Орленок - почти черные ягоды с восковым налетом, неприхотлив.
Черномор - ягоды сначала краснеют, затем темнеют, вкус — с лёгкой кислинкой.
Розовые и бордовые — для тех, кто любит "конфетку”
Эти сорта не только вкусные, но и декоративные:
Конфетный - красные сладкие ягоды с тонкой кожицей.
Колобок - темно-красные, крупные, не осыпаются.
Сириус - бордовые, с кислинкой и отличной устойчивостью.
Зеленые сорта — классика, проверенная временем
Хотите свежести и аромата? Тогда:
Малахит - светло-зеленые ягоды с плотной кожицей и насыщенным ароматом.
Снежана - желто-зеленые, грушевидной формы, крепкие и сладкие.
Зеленый бутылочный - до 15 г весом, урожай до 20 кг с куста.
Желтые сорта — солнечное настроение на кусте
Белые ночи - небольшие ягоды с десертным вкусом.
Русский желтый - янтарные ягоды, долго держатся на кусте.
Берилл - сладкие, с тонкой кожицей, без опушения.
Цветной крыжовник — это не просто урожай, это настроение. Украсьте участок с пользой и запаситесь витаминами на весь год.
Уточнения
Крыжо́вник обыкнове́нный — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Встречается под устаревшим синонимичным названием Крыжо́вник отклонённый. Ранее рассматривался в составе самостоятельного рода Крыжовник (откуда и сохранившееся название семейства), который после уточнения ботанической классификации был полностью включен в род Смородина.