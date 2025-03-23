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Цвет ягод имеет значение — какие сорта крыжовника станут украшением сада и закатки

2:04
Садоводство

Крыжовник не зря зовут "северным виноградом" — урожайный, долгоживущий, не капризничает даже на бедной почве. А еще он радует глаз ягодами всех цветов — от черного до янтарно-желтого. Высадив на участке кустарники разного оттенка и срока созревания, можно не только собирать ягоды всё лето, но и превратить сад в настоящую палитру вкуса и цвета.

Крыжовник
Фото: Own work by Brass hat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Черные и фиолетовые сорта — мощь и польза

Темные ягоды не только красивые, но и полезные — в них много дубильных и Р-активных веществ.

Обратите внимание на:

  • Грушеньку - с крупными черно-фиолетовыми ягодами (5-8 г), отлично хранящимися.
  • Орленок - почти черные ягоды с восковым налетом, неприхотлив.
  • Черномор - ягоды сначала краснеют, затем темнеют, вкус — с лёгкой кислинкой.

Розовые и бордовые — для тех, кто любит "конфетку”

Эти сорта не только вкусные, но и декоративные:

  • Конфетный - красные сладкие ягоды с тонкой кожицей.
  • Колобок - темно-красные, крупные, не осыпаются.
  • Сириус - бордовые, с кислинкой и отличной устойчивостью.

Зеленые сорта — классика, проверенная временем

Хотите свежести и аромата? Тогда:

  • Малахит - светло-зеленые ягоды с плотной кожицей и насыщенным ароматом.
  • Снежана - желто-зеленые, грушевидной формы, крепкие и сладкие.
  • Зеленый бутылочный - до 15 г весом, урожай до 20 кг с куста.

Желтые сорта — солнечное настроение на кусте

  • Белые ночи - небольшие ягоды с десертным вкусом.
  • Русский желтый - янтарные ягоды, долго держатся на кусте.
  • Берилл - сладкие, с тонкой кожицей, без опушения.

Цветной крыжовник — это не просто урожай, это настроение. Украсьте участок с пользой и запаситесь витаминами на весь год.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Встречается под устаревшим синонимичным названием Крыжо́вник отклонённый. Ранее рассматривался в составе самостоятельного рода Крыжовник (откуда и сохранившееся название семейства), который после уточнения ботанической классификации был полностью включен в род Смородина.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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