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Дачу не узнать — розы превратились в выставочную экспозицию после простой процедуры

1:21
Садоводство

Каждый садовод мечтает, чтобы розы цвели долго, пышно и ярко. Но без хорошей подпитки добиться этого непросто. В магазинах полно удобрений, но за действительно работающим составом бежать не придётся — всё нужное уже есть у вас дома.

Розы
Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Розы

Секрет в дрожжах и сахаре

Домашний раствор на основе дрожжей и сахара действует как натуральный стимулятор роста. Он помогает розам быстрее наращивать зелёную массу, улучшает развитие корневой системы и стимулирует цветение.

Как приготовить подкормку:

  • В 10 литрах тёплой воды растворите:
    — 10 г сухих дрожжей
    — 2 ст. л. сахара
  • Хорошо перемешайте и оставьте на 2 часа настаиваться

Перед поливом добавьте в настой ещё 50 литров чистой воды. Полученным раствором поливайте розы строго под корень.

Как часто применять:

Такое удобрение используют летом, желательно в тёплый, пасмурный день или вечером. Первого внесения обычно хватает, чтобы увидеть результат. При необходимости подкормку повторяют через 10-14 дней.

Домашняя дрожжевая смесь не хуже покупных биостимуляторов, а розы после неё заметно оживают: стебли крепнут, листья темнеют, бутоны раскрываются обильнее.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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