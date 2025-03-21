Дачу не узнать — розы превратились в выставочную экспозицию после простой процедуры

Каждый садовод мечтает, чтобы розы цвели долго, пышно и ярко. Но без хорошей подпитки добиться этого непросто. В магазинах полно удобрений, но за действительно работающим составом бежать не придётся — всё нужное уже есть у вас дома.
Домашний раствор на основе дрожжей и сахара действует как натуральный стимулятор роста. Он помогает розам быстрее наращивать зелёную массу, улучшает развитие корневой системы и стимулирует цветение.
Перед поливом добавьте в настой ещё 50 литров чистой воды. Полученным раствором поливайте розы строго под корень.
Такое удобрение используют летом, желательно в тёплый, пасмурный день или вечером. Первого внесения обычно хватает, чтобы увидеть результат. При необходимости подкормку повторяют через 10-14 дней.
Домашняя дрожжевая смесь не хуже покупных биостимуляторов, а розы после неё заметно оживают: стебли крепнут, листья темнеют, бутоны раскрываются обильнее.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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