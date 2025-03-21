Дачу не узнать — розы превратились в выставочную экспозицию после простой процедуры

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый садовод мечтает, чтобы розы цвели долго, пышно и ярко. Но без хорошей подпитки добиться этого непросто. В магазинах полно удобрений, но за действительно работающим составом бежать не придётся — всё нужное уже есть у вас дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Розы

Секрет в дрожжах и сахаре

Домашний раствор на основе дрожжей и сахара действует как натуральный стимулятор роста. Он помогает розам быстрее наращивать зелёную массу, улучшает развитие корневой системы и стимулирует цветение.

Как приготовить подкормку:

В 10 литрах тёплой воды растворите:

— 10 г сухих дрожжей

— 2 ст. л. сахара

— 10 г сухих дрожжей — 2 ст. л. сахара Хорошо перемешайте и оставьте на 2 часа настаиваться

Перед поливом добавьте в настой ещё 50 литров чистой воды. Полученным раствором поливайте розы строго под корень.

Как часто применять:

Такое удобрение используют летом, желательно в тёплый, пасмурный день или вечером. Первого внесения обычно хватает, чтобы увидеть результат. При необходимости подкормку повторяют через 10-14 дней.

Домашняя дрожжевая смесь не хуже покупных биостимуляторов, а розы после неё заметно оживают: стебли крепнут, листья темнеют, бутоны раскрываются обильнее.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

