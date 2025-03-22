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Крона обманет, а корни подскажут: что важно при выборе малины и ежевики

1:57
Садоводство

Купить первый попавшийся куст с красивой этикеткой — не значит вырастить ароматную малину или сочную ежевику. Чтобы ягоды действительно радовали, нужно с умом выбрать посадочный материал.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Малина

Сорт — не только на вкус, но и по погоде

Прежде чем отправляться в магазин, стоит разобраться, подходит ли сорт вашему региону. Даже самые красивые и урожайные виды могут не пережить местные морозы или не "вписаться" в состав почвы. Учитывайте зимостойкость, требовательность к солнцу и влаге — всё это влияет на урожай.

Проверяйте происхождение саженца. Покупать лучше в проверенных питомниках или крупных интернет-магазинах с репутацией. На стихийных рынках можно нарваться на пересорт, дикоросы или вовсе не то растение.

Как выглядит здоровый саженец

Будущий куст должен иметь не менее трёх корней длиной 10-15 см, без признаков гнили, подмерзания и сухости. Для открытой корневой системы важно тщательно осмотреть сами корешки, для закрытой — убедиться, что растение действительно выросло в контейнере, а не было туда пересажено наспех. Корни должны полностью заполнять объём ёмкости.

Стебель тоже играет роль — он должен быть без повреждений, с тремя хорошо заметными почками у основания. А вот длина побега значения не имеет: при посадке всё равно нужно будет обрезать до 15-20 см.

Если посадка не сразу — как хранить

Лучше всего высаживать кустики сразу после покупки. Но если не сезон или погода подвела — отправляйте саженцы в подвал или погреб с температурой 0-3°C. Корни присыпьте слегка влажным песком. Есть и вариант — прикоп в саду, если сорт холодоустойчив. Главное — убрать повреждённые части и напоить растение перед "спячкой".

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место. Как правило выращенное в искусственных условиях в питомниках. Может выращиваться с закрытой или открытой корневой системой, а также в теплицах или под навесами из притеняющей сетки.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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