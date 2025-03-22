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От дачи до бутылки — как гроздь превращается в гордость хозяина

1:55
Садоводство

Мечтаете о собственном вине, но живёте не на юге? Даже в условиях средней полосы можно добиться достойного результата — при правильном подходе к выбору сортов и технологии.

Вино
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вино

Сорта, которые выдерживают мороз

Классические французские сорта здесь не вызревают, зато отлично растут морозостойкие гибриды. В их числе — Мускат донской, Адель, Таёжный, Оленьевский, Саперави. Из зарубежных хорошо зарекомендовали себя Бианка, Кристалл, Рондо, Леон Мийо, Маршал Фош и даже Каберне Нуар.

Без дрожжей — никуда

Опытные виноделы рекомендуют использовать винные дрожжи. Они работают предсказуемо и позволяют получить вино нужной крепости. Без них возможен недоброд и испорченный вкус. Альтернатива — домашняя закваска на винограде, собранном в сухую погоду и не промытом.

Когда и как собирать урожай

Сбор стоит начинать в стадии лёгкой перезрелости. Кожица должна быть мягкой, а косточки — коричневыми. Чтобы повысить сахар, грозди подвяливают — прямо на лозе или на чердаке. Такой приём улучшает вкус и цвет будущего вина.

Настой, брожение и выдержка

Мацерацию проводят при пониженной температуре. Для белого вина — это особенно важно: так сохраняются тонкие оттенки вкуса. Сбраживание ведут в бутылях с водяным затвором. После завершения процесса вино осветляется и выдерживается.

Домашняя винодельня — это возможно

Хороший пример — Игорь Кузьмин из Подмосковья. Он выращивает 265 сортов винограда, делает игристое и бренди, оформляет бутылки как в настоящем винном хозяйстве. Его история доказывает: всё возможно — даже в средней полосе.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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