От дачи до бутылки — как гроздь превращается в гордость хозяина

Мечтаете о собственном вине, но живёте не на юге? Даже в условиях средней полосы можно добиться достойного результата — при правильном подходе к выбору сортов и технологии.
Классические французские сорта здесь не вызревают, зато отлично растут морозостойкие гибриды. В их числе — Мускат донской, Адель, Таёжный, Оленьевский, Саперави. Из зарубежных хорошо зарекомендовали себя Бианка, Кристалл, Рондо, Леон Мийо, Маршал Фош и даже Каберне Нуар.
Опытные виноделы рекомендуют использовать винные дрожжи. Они работают предсказуемо и позволяют получить вино нужной крепости. Без них возможен недоброд и испорченный вкус. Альтернатива — домашняя закваска на винограде, собранном в сухую погоду и не промытом.
Сбор стоит начинать в стадии лёгкой перезрелости. Кожица должна быть мягкой, а косточки — коричневыми. Чтобы повысить сахар, грозди подвяливают — прямо на лозе или на чердаке. Такой приём улучшает вкус и цвет будущего вина.
Мацерацию проводят при пониженной температуре. Для белого вина — это особенно важно: так сохраняются тонкие оттенки вкуса. Сбраживание ведут в бутылях с водяным затвором. После завершения процесса вино осветляется и выдерживается.
Хороший пример — Игорь Кузьмин из Подмосковья. Он выращивает 265 сортов винограда, делает игристое и бренди, оформляет бутылки как в настоящем винном хозяйстве. Его история доказывает: всё возможно — даже в средней полосе.
Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.