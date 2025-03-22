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Лук получился горьким? Ошибка, которую совершают даже опытные дачники

2:06
Садоводство

Вы рыхлили, поливали, подкармливали — а в итоге собрали горький лук, который даже в супе не радует вкусом. Знакомо? Всё дело в том, что лук — это не просто овощ. Он живёт по солнцу.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Для него стресс — это слишком ранняя посадка, нехватка тепла, короткий или слишком длинный день. А под стрессом лук начинает вырабатывать алкалоиды — вещества, из-за которых головки становятся острыми и горькими.

Когда сажать лук, чтобы он не горчил

В средней полосе севок лучше отправлять в землю, когда она прогреется до +10 °C, а длина дня достигнет 12-14 часов. Обычно это конец апреля — начало мая.

Если посадите раньше — в холодную почву, рост замедлится, и растение начнёт бороться за выживание. Если затянете — длинный день спровоцирует стрелкование вместо формирования луковицы.

Как выбрать подходящий сорт

Южные сорта, вроде "Ялтинского" и "Эксибишена", не переносят длинного светового дня — в Подмосковье они часто не успевают созреть и становятся горькими. Зато сорта "Стурон" и "Центурион" отлично адаптированы к северным и центральным регионам.

Если время упущено: как спасти урожай

Правильный полив поможет сохранить вкус. Во время активного роста (июнь — начало июля) поливайте раз в 5 дней, расходуя 10 литров воды на квадратный метр.

За три недели до сбора полив нужно прекратить — так луковицы не наберут лишнюю влагу и будут лучше храниться.

Несколько полезных приёмов

  • За месяц до сбора отгребите землю от головок, оголив их на треть — это ускорит дозревание.
  • Не сажайте лук после моркови или чеснока — они истощают почву.
  • Лучшие предшественники — капуста и огурцы.
  • Перед посадкой рассыпьте по грядке доломитовую муку (200 г/м²), чтобы снизить кислотность — она тоже влияет на вкус.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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