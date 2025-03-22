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Малина на участке чахнет? Возможно, рядом растёт одно из этих растений

2:33
Садоводство

Малина кажется выносливой, но стоит посадить рядом пару "не тех" соседей — и кусты чахнут, ягоды мельчают, а урожай расстраивает.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малина

Причём дело не только в конкуренции за воду и питание. Некоторые растения выделяют вещества, которые буквально блокируют развитие малины, другие переносят болезни и вредителей. И всё это происходит незаметно.

1. Клубника — коварный "друг"

На первый взгляд — идеальное соседство: две ягоды, одинаковые потребности. Но именно это и проблема. Их корни борются за одни и те же ресурсы, истощая почву. Малина, хоть и выигрывает эту борьбу, но расплачивается болезнями.

Клубника — частый переносчик серой гнили и долгоносика. Если посадить её рядом, малина быстро теряет силу, а ягоды становятся мелкими и невкусными.

2. Петрушка — не такая уж полезная

Да, её запах отпугивает вредителей. Но всё портят корни. Особенно у корневой петрушки: они проникают глубоко в землю и выделяют вещества, которые подавляют рост малинника.

Кусты перестают пускать молодую поросль, а старые побеги начинают усыхать. Если вы заметили, что малина вдруг перестала разрастаться — осмотрите соседние грядки. Возможно, причина ближе, чем кажется.

3. Виноград — слишком властный сосед

Мощные лозы создают густую тень, а значит — меньше света для фотосинтеза. Но куда опаснее то, что у винограда с малиной — общие вредители: клещи, тля, листовёртки. А бороться с ними на двух фронтах — задача почти невыполнимая.

Плюс частые поливы винограда повышают влажность почвы, и у малины начинает гнить корневая система.

Как защитить малину?

  • Вкопайте барьер (из шифера или металла) на глубину 40-50 см, чтобы корни не пересекались.
  • Подкормите кусты суперфосфатом (30 г на куст) и золой (1 стакан на м²) для восстановления баланса.
  • Посадите рядом мяту, мелиссу или чеснок — они защитят от вредителей и грибков.
  • Щавель вдоль малинника поможет снизить кислотность почвы.
  • Никогда не сажайте малину после томатов или картофеля — они оставляют в земле нематод.

Проверьте свой участок уже сегодня — и малина снова порадует вас сладкими, крупными ягодами!

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Малина на участке чахнет? Возможно, рядом растёт одно из этих растений
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