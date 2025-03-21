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Не просто весна, а целый ковер цветов: как вырастить подснежники, которые заполнят ваш сад

Садоводство

Подснежники — это первые вестники весны, символы ее пробуждения. Но не спешите прощаться с этими нежными цветами: вы можете создать свой собственный "цветущий ковер" из подснежников в следующем году, если правильно их размножите.

подснежник
Фото: www.flickr.com by Тим Грин, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
подснежник

Хотя в Чехии в дикой природе встречается только один вид подснежников — Galanthus nivalis, он бывает разным по размеру, форме цветков и времени цветения. Однако собирание этих растений в лесах строго запрещено. Если вы хотите, чтобы у вас росли подснежники, их нужно купить и вырастить самостоятельно.

Подснежники часто путают с бледулами, но различия между ними заметны. У подснежников на стебле обычно один цветок, а у бледулей они собраны в нависающие соцветия. Лепестки подснежников белые, с зелеными пятнышками на внутренних. В отличие от них, цветки бледулей немного выше и начинают цвести позднее, в марте или апреле.

Подснежники начинают цвести с февраля и могут радовать нас до марта. Но не переживайте, быстро им на смену придут другие весенние цветы, такие как тюльпаны и ирисы. Чтобы сохранить их у себя в саду, достаточно знать пару секретов размножения.

Самый простой способ — деление хохолка после того, как цветы увянут, а растение начнет втягиваться, но все еще будет зеленым. Аккуратно извлеките его из земли, разделите на несколько пучков и пересаживайте на новое место. Глубина посадки — 8-10 см. Подснежники предпочитают полутень и влажную гумусированную почву, и при соблюдении этих условий они отлично приживутся.

Уточнения

Подсне́жник или Гала́нтус (лат. Galánthus, от др.-греч. γάλα — «молоко», ἄνθος — «цветок») — род многолетних трав семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее относившийся к семейству Лилейные (Liliaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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