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Один простой приём — и домашний виноград становится медовым

1:59
Садоводство

Почему виноград с рынка слаще, чем тот, что растёт на даче? Причина не в сорте. Всё дело в тонкой настройке условий созревания, которые позволяют ягодам накапливать больше сахаров. Главное — контролировать стресс.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

За 3-4 недели до сбора сократите полив до одного раза в 10 дней и уменьшите объём воды на треть. Это запускает защитный механизм: корни, ощущая дефицит влаги, начинают активно перекачивать сахара из листьев в грозди.

Но один лишь полив — не панацея. Чтобы усилить эффект, внесите под каждый куст 20 г калимагнезии. Калий стимулирует выработку фруктозы, а магний поддерживает фотосинтез, даже если почва сухая.

Ещё один секрет — свет. Замените обычную мульчу на фольгированную плёнку: она отражает солнечные лучи, увеличивая освещённость кистей почти на 40 %. Это значительно ускоряет дозревание ягод.

Не забывайте и про обрезку: удалите листья вокруг гроздей, оставив 2-3 листа чуть выше. Так вы избавитесь от ненужной тени.

За 10 дней до сбора обработайте ягоды раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Бор разрушает кислоты, из-за которых виноград кажется терпким, и делает вкус мягче и слаще.

Поздние сорта требуют особого приёма — кольцевания. Снимите узкую полоску коры чуть ниже грозди: это не даст сахарам уйти в корни и направит их в плоды.

Важно: не перегружайте лозу. Для взрослого куста оптимум — 20-25 глазков. Чем больше нагрузка, тем мельче и кислее ягоды.

И напоследок: не поливайте виноград две недели после сбора. Это поможет сохранить накопленную сладость и заложит фундамент для урожая в следующем году.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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