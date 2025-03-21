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Листья пышные, а цветов нет: в чём тайна лопатковца

2:09
Садоводство

Лопатковец — один из самых неприхотливых и популярных комнатных цветов. Он не только украшает дом своими крупными зелёными листьями и эффектными белыми цветами, но ещё и очищает воздух от вредных веществ. Казалось бы, идеальное растение. Однако даже при хорошей заботе он может упорно не цвести. Почему?

Посуда и цветок в горшке
Фото: unsplash.com by Kris Atomic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посуда и цветок в горшке

Частая ошибка — неправильное место

Хотя в дикой природе лопатковец растёт под пологом тропических деревьев, в домашних условиях он всё же требует гораздо больше света. Без него растение просто не набирает силу для цветения. Если вы держите его в тени или на северной стороне — переезд обязателен. Лучше всего поставить его на восточный подоконник или рядом с окном с рассеянным светом, вдали от холодных сквозняков.

Слишком холодно? Не жди цветов

Температура — важнейший фактор. Если воздух в комнате опускается ниже 18 °C, цветения можно не ждать. Идеальные условия — от 21 до 26 °C. При этом в тёплом помещении растению нужно больше влаги и регулярное опрыскивание. Убедитесь также, что горшок не стал слишком тесным: если корни выглядывают из дренажных отверстий, пора пересаживать.

Вода — не враг, но и не друг в избытке

Лопатковец не выносит крайностей: ему плохо и от засухи, и от избытка воды. При переувлажнении корни загнивают, листья желтеют, а бутоны не появляются. Летом следите, чтобы почва была постоянно слегка влажной. А вот зимой дайте ей подсохнуть перед следующей поливкой.

Забудете про удобрения — забудете и про цветы

С весны до осени лопатковец нужно подкармливать раз в две недели. А вот зимой — хотя бы раз в месяц. Даже простые домашние средства подойдут: например, настой из компоста или отвар лаврового листа. Без питательных веществ растение будет просто "выживать", но не радовать цветами.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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