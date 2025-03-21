Весной оживает: как простыми шагами пробудить замиокулькас к росту

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Замиокулькас — один из самых неприхотливых комнатных любимцев, но весной он требует особенного подхода. Хитрость в том, что если всё сделать правильно, растение буквально оживает, пуская новые побеги и радуя насыщенно-зелёными листьями.

Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замиокулькас

Где поставить замиокулькас, чтобы он не вытягивался

Даже несмотря на его репутацию растения, которое выживает в любых условиях, не спешите ставить его куда попало. Наилучшее место — восточный подоконник, где нет палящего солнца, но достаточно рассеянного света. Если такого нет, подойдёт и тумбочка напротив окна в гостиной. Главное — избегать прямых солнечных лучей и полной тени, тогда листья не пожелтеют, а стебли не будут вытягиваться.

Что делать с замиокулькасом в марте

Март — идеальное время, чтобы "разбудить" растение после зимы. Вот что стоит сделать:

Проверьте, не пора ли пересадить. Обычно это нужно раз в 2-3 года, когда корни уже не помещаются в горшке и новые побеги вянут. Подберите горшок чуть больше старого, обязательно с дренажем. Используйте лёгкий грунт для комнатных растений, смешав его с песком. На дно — керамзит или галька.

Кстати, весна — отличный момент для размножения. Делите куст осторожно, лучше после того, как земля немного подсохнет — тогда растение легче вынуть из горшка.

Как поливать и чем подкармливать

После зимы замиокулькас нуждается в более частом, но всё ещё умеренном поливе — примерно раз в неделю. Избегайте переувлажнения: желтые листья — первый сигнал, что воды слишком много.

Подкармливать можно обычным удобрением для зелёных растений. Но есть и домашние лайфхаки:

Сделайте настой из лаврового листа, оставьте его на сутки, затем полейте растение — отличный стимулятор роста. Опрыскивайте листья отваром из луковой шелухи — это укрепит растение и защитит от вредителей.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

