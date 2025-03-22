Хотите собрать огурцы раньше всех? Используйте этот огородный лайфхак

3:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание огурцов под спанбондом — это эффективный способ защиты растений от капризов погоды, вредителей и резких температурных перепадов. Этот метод особенно полезен для садоводов, которые хотят получить ранний и стабильный урожай, а также для выращивания огурцов в регионах с нестабильным климатом.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огурцы

Что такое спанбонд и как он помогает огурцам

Спанбонд — это лёгкий нетканый укрывной материал, который:

Пропускает свет, воздух и влагу.

Защищает растения от холодных ночей и весенних заморозков.

Создаёт оптимальный микроклимат, ускоряя рост огурцов.

Снижает риск атак вредителей.

Для парников и грядок чаще всего используют спанбонд плотностью от 17 до 42 г/м², который можно натягивать как прямо на грядку, так и на дуги.

Как правильно выращивать огурцы под спанбондом

1. Подготовка почвы и посадка семян

Перед посадкой необходимо подготовить участок:

Перекопать почву, удалить сорняки.

Внести перегной или компост, чтобы улучшить плодородность.

Высевать семена можно прямо в грунт или через рассаду.

Если используется рассада, пересаживать в грунт её нужно после последних заморозков.

2. Укрытие спанбондом

После посева грядки накрывают спанбондом:

Если без каркаса, материал просто расстилают по грядке и прижимают по краям камнями или досками.

Если с дугами, спанбонд натягивают на каркас, создавая мини-теплицу. Это удобно для холодных регионов.

3. Уход за огурцами под укрытием

Поливать можно прямо через спанбонд, но важно не переувлажнять почву.

Для подкормки удобрениями спанбонд временно снимают.

Можно использовать азотно-фосфорные удобрения, особенно в начале роста.

4. Когда снимать спанбонд

Когда температура воздуха стабилизируется и растения начинают активно цвести, укрытие снимают. Обычно это происходит в конце мая — начале июня.

Преимущества выращивания огурцов под спанбондом

Защита от резких похолоданий.

Отсутствие перегрева растений в жару.

Уменьшение количества вредителей.

Более ранний и обильный урожай.

Сохранение влаги в почве.

Ответы на частые вопросы

Когда сеять огурцы на рассаду в 2025 году?

Лучшее время — с 20 по 30 марта. Для посадки в неотапливаемую теплицу — апрель-май.

Какой укрывной материал лучше для огурцов?

Для грядок и парников подойдут Агротекс 42 или Агротекс 60, а для мульчирования — чёрное агроволокно.

Можно ли сажать огурцы под агроволокно?

Да, оно помогает создать оптимальные условия (25-30°C, влажность 70%), а также защищает от сорняков.

Какой стороной укладывать спанбонд?

Шероховатая поверхность должна быть сверху — она пропускает влагу и создаёт парниковый эффект.

Выращивание огурцов под спанбондом — это удобный и эффективный метод, который помогает садоводам получить здоровые и крепкие растения. Грамотное использование этого материала ускоряет рост, защищает от неблагоприятных условий и снижает риск заболеваний.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

