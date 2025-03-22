Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Витамин C в косметике: как не выбросить деньги на ветер и выбрать действительно работающую формулу
Ствол вишни пошёл трещинами — это можно исправить, но не всегда
Секрет богатырского хвата: простое упражнение для мощных предплечий
Ирония судьбы: Набиуллина рассказала, как относится к мемам про Центробанк
Ксения Бородина перед свадьбой получила неожиданное благословение: кто дал крест?
Весна в Париже: 10 волшебных парков и садов, утопающих в цветах
Иммунитет, сердце и мозг: как космос меняет тело человека
Тайна собачьих привычек: зачем они крадут вещи
Секретная сеть древних коридоров: Европа оказалась внутри загадки

Хотите собрать огурцы раньше всех? Используйте этот огородный лайфхак

3:34
Садоводство

Выращивание огурцов под спанбондом — это эффективный способ защиты растений от капризов погоды, вредителей и резких температурных перепадов. Этот метод особенно полезен для садоводов, которые хотят получить ранний и стабильный урожай, а также для выращивания огурцов в регионах с нестабильным климатом.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огурцы

Что такое спанбонд и как он помогает огурцам

Спанбонд — это лёгкий нетканый укрывной материал, который:

  • Пропускает свет, воздух и влагу.
  • Защищает растения от холодных ночей и весенних заморозков.
  • Создаёт оптимальный микроклимат, ускоряя рост огурцов.
  • Снижает риск атак вредителей.

Для парников и грядок чаще всего используют спанбонд плотностью от 17 до 42 г/м², который можно натягивать как прямо на грядку, так и на дуги.

Как правильно выращивать огурцы под спанбондом

1. Подготовка почвы и посадка семян

Перед посадкой необходимо подготовить участок:

  • Перекопать почву, удалить сорняки.
  • Внести перегной или компост, чтобы улучшить плодородность.
  • Высевать семена можно прямо в грунт или через рассаду.
  • Если используется рассада, пересаживать в грунт её нужно после последних заморозков.

2. Укрытие спанбондом

После посева грядки накрывают спанбондом:

  • Если без каркаса, материал просто расстилают по грядке и прижимают по краям камнями или досками.
  • Если с дугами, спанбонд натягивают на каркас, создавая мини-теплицу. Это удобно для холодных регионов.

3. Уход за огурцами под укрытием

  • Поливать можно прямо через спанбонд, но важно не переувлажнять почву.
  • Для подкормки удобрениями спанбонд временно снимают.
  • Можно использовать азотно-фосфорные удобрения, особенно в начале роста.

4. Когда снимать спанбонд

Когда температура воздуха стабилизируется и растения начинают активно цвести, укрытие снимают. Обычно это происходит в конце мая — начале июня.

Преимущества выращивания огурцов под спанбондом

  • Защита от резких похолоданий.
  • Отсутствие перегрева растений в жару.
  • Уменьшение количества вредителей.
  • Более ранний и обильный урожай.
  • Сохранение влаги в почве.

Ответы на частые вопросы

Когда сеять огурцы на рассаду в 2025 году?
Лучшее время — с 20 по 30 марта. Для посадки в неотапливаемую теплицу — апрель-май.

Какой укрывной материал лучше для огурцов?
Для грядок и парников подойдут Агротекс 42 или Агротекс 60, а для мульчирования — чёрное агроволокно.

Можно ли сажать огурцы под агроволокно?
Да, оно помогает создать оптимальные условия (25-30°C, влажность 70%), а также защищает от сорняков.

Какой стороной укладывать спанбонд?
Шероховатая поверхность должна быть сверху — она пропускает влагу и создаёт парниковый эффект.

Выращивание огурцов под спанбондом — это удобный и эффективный метод, который помогает садоводам получить здоровые и крепкие растения. Грамотное использование этого материала ускоряет рост, защищает от неблагоприятных условий и снижает риск заболеваний.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
ЮНЕСКО назвало Гёбекли-Тепе "нулевой точкой истории" — что это значит
Туризм
ЮНЕСКО назвало Гёбекли-Тепе "нулевой точкой истории" — что это значит Аудио 
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай Аудио 
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Мировая кооперация
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Сводка с фронта: на СВО уничтожены 1 млн 200 тысяч боевиков ВСУ, Зеленский плюнул Трампу в лицо Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Последние материалы
Витамин C в косметике: как не выбросить деньги на ветер и выбрать действительно работающую формулу
Ствол вишни пошёл трещинами — это можно исправить, но не всегда
Сводка с фронта: на СВО уничтожены 1 млн 200 тысяч боевиков ВСУ, Зеленский плюнул Трампу в лицо
Секрет богатырского хвата: простое упражнение для мощных предплечий
Ирония судьбы: Набиуллина рассказала, как относится к мемам про Центробанк
Ксения Бородина перед свадьбой получила неожиданное благословение: кто дал крест?
Весна в Париже: 10 волшебных парков и садов, утопающих в цветах
Иммунитет, сердце и мозг: как космос меняет тело человека
Тайна собачьих привычек: зачем они крадут вещи
Секретная сеть древних коридоров: Европа оказалась внутри загадки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.