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Кто жрёт ваш шпинат? 5 коварных вредителей, которых не видно днём

3:32
Садоводство

Шпинат — полезная и популярная культура, но, как и другие растения, он подвержен нападению вредителей. Мелкие насекомые и моллюски могут существенно снизить урожайность, оставляя на листьях дырки, повреждая корни и даже способствуя распространению болезней. Чтобы защитить посадки, важно знать, кто угрожает шпинату и какие методы борьбы действительно работают.

грядка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грядка

Основные вредители шпината

  • Тля - один из самых распространённых вредителей. Питается соком растений, вызывая их ослабление и деформацию листьев.
  • Минёрные мухи - откладывают яйца на листьях, а личинки выедают ходы внутри листовой ткани.
  • Крестоцветные блошки - прогрызают мелкие дырочки в листьях, особенно активны в сухую и жаркую погоду.
  • Слизни и улитки - оставляют крупные отверстия в листьях, питаясь ими в ночное время.
  • Совка-гамма, свекловичная муха, мучнистая муха, медведка - повреждают как надземную часть, так и корни шпината.

Как бороться с вредителями шпината

1. Тля

  • Механический способ — промывание листьев водой или мыльным раствором.
  • Народные средства — опрыскивание настоем чеснока, табака или луковой шелухи.
  • Биологический метод — привлечение божьих коровок, которые активно поедают тлю.
  • Химические препараты — Фитоверм, Актара, Биотлин (разрешены для зелёных культур).

2. Минёрные мухи

  • Соблюдение севооборота, чтобы избежать личинок из прошлогодних остатков.
  • Сбор и уничтожение поражённых листьев.
  • Использование укрывного материала, чтобы не допустить откладывания яиц.
  • Применение инсектицидов, таких как Алатар, при необходимости.

3. Крестоцветные блошки

  • Опрыскивание растений водой — влажная среда отпугивает насекомых.
  • Пыление древесной золой или табачной пылью.
  • Использование настоев чеснока или острого перца.
  • Химическая защита — Танрек, Батрайдер.

4. Слизни и улитки

  • Механический сбор эффективен при небольшом количестве вредителей.
  • Установка ловушек — мокрые тряпки, доски или ёмкости с пивом, в которых слизни собираются ночью.
  • Мульчирование почвы грубыми материалами, такими как опилки или скорлупа орехов.
  • Применение антислизневых препаратов, таких как Гроза или Слизнеед.

Как предотвратить появление вредителей

  • Соблюдайте севооборот — не сажайте шпинат на одном и том же месте несколько лет подряд.
  • Регулярно пропалывайте грядки — сорняки часто служат пристанищем для вредителей.
  • Не загущайте посадки — хорошая вентиляция снижает риск размножения насекомых.
  • Используйте профилактические опрыскивания — табачный настой, чесночный отвар или настой луковой шелухи помогут отпугнуть вредителей.
  • Высаживайте рядом растения, отпугивающие вредителей — бархатцы, чеснок, базилик.

Шпинат может стать лёгкой добычей для множества вредителей, но правильный уход и комплексный подход помогут защитить посадки. Регулярные осмотры растений, народные методы и при необходимости — применение безопасных инсектицидов позволят сохранить урожай.

Уточнения

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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