Кто жрёт ваш шпинат? 5 коварных вредителей, которых не видно днём

3:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Шпинат — полезная и популярная культура, но, как и другие растения, он подвержен нападению вредителей. Мелкие насекомые и моллюски могут существенно снизить урожайность, оставляя на листьях дырки, повреждая корни и даже способствуя распространению болезней. Чтобы защитить посадки, важно знать, кто угрожает шпинату и какие методы борьбы действительно работают.

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Основные вредители шпината

Тля - один из самых распространённых вредителей. Питается соком растений, вызывая их ослабление и деформацию листьев.

- один из самых распространённых вредителей. Питается соком растений, вызывая их ослабление и деформацию листьев. Минёрные мухи - откладывают яйца на листьях, а личинки выедают ходы внутри листовой ткани.

- откладывают яйца на листьях, а личинки выедают ходы внутри листовой ткани. Крестоцветные блошки - прогрызают мелкие дырочки в листьях, особенно активны в сухую и жаркую погоду.

- прогрызают мелкие дырочки в листьях, особенно активны в сухую и жаркую погоду. Слизни и улитки - оставляют крупные отверстия в листьях, питаясь ими в ночное время.

- оставляют крупные отверстия в листьях, питаясь ими в ночное время. Совка-гамма, свекловичная муха, мучнистая муха, медведка - повреждают как надземную часть, так и корни шпината.

Как бороться с вредителями шпината

1. Тля

Механический способ — промывание листьев водой или мыльным раствором.

Народные средства — опрыскивание настоем чеснока, табака или луковой шелухи.

Биологический метод — привлечение божьих коровок, которые активно поедают тлю.

Химические препараты — Фитоверм, Актара, Биотлин (разрешены для зелёных культур).

2. Минёрные мухи

Соблюдение севооборота, чтобы избежать личинок из прошлогодних остатков.

Сбор и уничтожение поражённых листьев.

Использование укрывного материала, чтобы не допустить откладывания яиц.

Применение инсектицидов, таких как Алатар, при необходимости.

3. Крестоцветные блошки

Опрыскивание растений водой — влажная среда отпугивает насекомых.

Пыление древесной золой или табачной пылью.

Использование настоев чеснока или острого перца.

Химическая защита — Танрек, Батрайдер.

4. Слизни и улитки

Механический сбор эффективен при небольшом количестве вредителей.

Установка ловушек — мокрые тряпки, доски или ёмкости с пивом, в которых слизни собираются ночью.

Мульчирование почвы грубыми материалами, такими как опилки или скорлупа орехов.

Применение антислизневых препаратов, таких как Гроза или Слизнеед.

Как предотвратить появление вредителей

Соблюдайте севооборот — не сажайте шпинат на одном и том же месте несколько лет подряд.

Регулярно пропалывайте грядки — сорняки часто служат пристанищем для вредителей.

Не загущайте посадки — хорошая вентиляция снижает риск размножения насекомых.

Используйте профилактические опрыскивания — табачный настой, чесночный отвар или настой луковой шелухи помогут отпугнуть вредителей.

Высаживайте рядом растения, отпугивающие вредителей — бархатцы, чеснок, базилик.

Шпинат может стать лёгкой добычей для множества вредителей, но правильный уход и комплексный подход помогут защитить посадки. Регулярные осмотры растений, народные методы и при необходимости — применение безопасных инсектицидов позволят сохранить урожай.

Уточнения

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae

