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Как избежать гнили лука: разбираем простой метод с использованием соли

2:16
Садоводство

Замачивание лука-севка в солевом растворе перед посадкой — проверенный метод, позволяющий защитить будущий урожай от вредителей и болезней. Этот простой приём помогает укрепить иммунитет растений и способствует их здоровому росту.

Лук-севок
Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain
Лук-севок

Преимущества замачивания в солевом растворе:

  • Защита от вредителей: Солевой раствор эффективно уничтожает личинки луковой мухи и других насекомых, которые могут повредить луковицы.

  • Профилактика заболеваний: Обработка солью снижает риск развития грибковых инфекций и гнили.

  • Стимуляция роста: Соль способствует активному прорастанию и укреплению корневой системы.

Как правильно замачивать лук в солевом растворе:

  1. Подготовка раствора: Растворите 1 столовую ложку поваренной соли в 1 литре тёплой воды (около +45-50 °C). Тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов.

  2. Подготовка луковиц: Отберите здоровые луковицы, удалите сухие хвостики и прогрейте их при температуре +18-20 °C в течение 2-3 недель. Непосредственно перед замачиванием рекомендуется прогреть лук при +35-40 °C в течение 8-10 часов.

  3. Замачивание: Погрузите луковицы в солевой раствор на 2,5-3 часа.

  4. Промывание: После замачивания тщательно промойте лук под проточной водой и просушите его в хорошо проветриваемом помещении в течение трёх суток.

Дополнительные методы обработки:

  • Марганцовка: После солевого раствора можно замочить лук в слабом растворе марганцовки (10 граммов на 10 литров воды) на 10-20 минут для дополнительной дезинфекции.

  • Фитоспорин: Для защиты от грибковых заболеваний рекомендуется замачивание в растворе "Фитоспорина" (1 столовая ложка на 10 литров воды) в течение 2 часов.

Важно: Не превышайте концентрацию соли и время замачивания, чтобы избежать повреждения луковиц. После обработки обеспечьте луку правильные условия хранения и посадки для получения богатого урожая.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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