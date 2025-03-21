Как избежать гнили лука: разбираем простой метод с использованием соли

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Замачивание лука-севка в солевом растворе перед посадкой — проверенный метод, позволяющий защитить будущий урожай от вредителей и болезней. Этот простой приём помогает укрепить иммунитет растений и способствует их здоровому росту.​

Фото: en.wikipedia.org by Hans Braxmeier is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain Лук-севок

Преимущества замачивания в солевом растворе:

Защита от вредителей: Солевой раствор эффективно уничтожает личинки луковой мухи и других насекомых, которые могут повредить луковицы.

Профилактика заболеваний: Обработка солью снижает риск развития грибковых инфекций и гнили.

Стимуляция роста: Соль способствует активному прорастанию и укреплению корневой системы.

Как правильно замачивать лук в солевом растворе:

Подготовка раствора: Растворите 1 столовую ложку поваренной соли в 1 литре тёплой воды (около +45-50 °C). Тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов. Подготовка луковиц: Отберите здоровые луковицы, удалите сухие хвостики и прогрейте их при температуре +18-20 °C в течение 2-3 недель. Непосредственно перед замачиванием рекомендуется прогреть лук при +35-40 °C в течение 8-10 часов.​ Замачивание: Погрузите луковицы в солевой раствор на 2,5-3 часа.​ Промывание: После замачивания тщательно промойте лук под проточной водой и просушите его в хорошо проветриваемом помещении в течение трёх суток.​

Дополнительные методы обработки:

Марганцовка: После солевого раствора можно замочить лук в слабом растворе марганцовки (10 граммов на 10 литров воды) на 10-20 минут для дополнительной дезинфекции.

Фитоспорин: Для защиты от грибковых заболеваний рекомендуется замачивание в растворе "Фитоспорина" (1 столовая ложка на 10 литров воды) в течение 2 часов.​

Важно: Не превышайте концентрацию соли и время замачивания, чтобы избежать повреждения луковиц. После обработки обеспечьте луку правильные условия хранения и посадки для получения богатого урожая.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

