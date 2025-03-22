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Как превратить обычный шиповник в роскошную розу? Секрет, о котором мало кто знает

3:20
Садоводство

Прививка розы — это один из самых эффективных способов размножения этого цветка. Благодаря этому методу можно получить растение с желаемым цветом, формой и устойчивостью к неблагоприятным условиям. Для прививки используют два растения: подвой (основание, на которое будет прививаться роза) и привой (черенок или почка нужного сорта). Чаще всего в качестве подвоя используют шиповник, так как он обладает высокой морозостойкостью и выносливостью.

Розы на чёрно-белом фоне
Фото: commons.wikimedia.org by Saqlaint, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розы на чёрно-белом фоне

Когда лучше делать прививку

Лучшее время для прививки роз — весна или конец лета. Весной у растения начинается активное сокодвижение, а летом — кора легко отделяется от древесины, что облегчает процесс прививки. Оптимальные месяцы — апрель-май и конец июля — начало августа.

Как правильно привить розу

Прежде чем приступить к прививке, важно подготовить всё необходимое:

Острый нож или секатор - инструмент должен быть чистым и продезинфицированным.
Прививочная лента или изолента - для фиксации места прививки.
Садовый вар - для защиты места среза от инфекций.

Способы прививки розы

Существует два основных метода: прививка почкой (окулировка) и прививка черенком.

Прививка почкой (окулировка)

  1. На подвое (шиповнике) сделайте Т-образный надрез коры.
  2. С привоя срежьте здоровую почку с небольшим слоем древесины.
  3. Аккуратно вставьте почку в разрез на подвое.
  4. Закрепите лентой, оставив почку открытой.

Через несколько недель, если почка не засохла и начала расти, значит, прививка удалась.

Прививка черенком

  1. На подвое сделайте косой срез.
  2. На черенке выполните такой же косой срез, чтобы слои камбия совпали.
  3. Соедините черенок с подвоем и закрепите место соединения лентой.
  4. Обработайте срез садовым варом для защиты от инфекции.

Как ухаживать за привитой розой

После прививки важно создать для растения благоприятные условия:

  • Полив - умеренный, без переувлажнения.
  • Защита от солнца - в первые дни после прививки лучше притенять растение.
  • Регулярный осмотр - если прививка прижилась, через 3-4 недели можно снять фиксирующую ленту.

Частые вопросы о прививке роз

Где должна находиться прививка?
Прививочное место лучше заглублять на 7-15 см в землю, особенно в регионах с холодными зимами.

Можно ли вырастить розу из срезанной ветки?
Да, но черенки требуют обработки стимуляторами роста (например, Корневином) и особых условий укоренения.

Почему розу прививают на шиповник?
Шиповник более устойчив к морозам и болезням, поэтому привитая роза будет крепче и легче перенесёт зиму.

Когда роза начнёт расти после прививки?
При правильном уходе росток появится через 2-4 недели.

Прививка роз — это увлекательный процесс, который требует аккуратности и терпения. Если всё сделано правильно, результат порадует вас красивыми и здоровыми цветами, устойчивыми к неблагоприятным условиям.

Уточнения

Шипо́вник или Роза (лат. Rōsa) — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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