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Скрытый защитник или тайный разрушитель ваших стен? Раскрываем тайны плюща

2:28
Садоводство

Плющ, или хедера, часто воспринимается как вредное растение, способное нанести ущерб деревьям и зданиям. Однако исследования показывают, что удаление плюща не всегда является лучшим решением и может привести к нежелательным последствиям.

Плющ
Фото: pixabay.com by Robert Schneider, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плющ

Плющ на деревьях: вредитель или защитник

Существует мнение, что плющ душит деревья, лишая их питательных веществ и света. Однако плющ использует деревья лишь как опору, не паразитируя на них. Его листья могут даже защищать стволы от резких перепадов температуры и повреждений. Удаление плюща может оголить ствол, делая его более уязвимым для внешних воздействий.

Плющ на зданиях: разрушитель или защитник

Многие считают, что плющ разрушает стены зданий, проникая корнями в трещины и расширяя их. Однако исследования показывают, что плющ способен защищать стены от влаги и температурных колебаний, действуя как естественный изолятор. Удаление плюща может привести к обнажению поверхности, делая её более подверженной воздействию внешних факторов.

Когда стоит удалять плющ

Несмотря на положительные аспекты, есть ситуации, когда плющ следует удалить:

  • Болезни и вредители: Плющ может служить укрытием для вредителей или переносить болезни, опасные для деревьев.

  • Структурные повреждения: Если плющ проникает в трещины зданий или ослабленные участки, он может усугубить их состояние.

  • Аллергия: Пыльца или сок плюща могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей.

Рекомендации по уходу за плющом:

  • Регулярный осмотр: Проверяйте состояние деревьев и стен, покрытых плющом, на наличие повреждений или признаков заболеваний.

  • Контроль роста: Ограничивайте распространение плюща, чтобы он не захватывал нежелательные области.

  • Правильное удаление: Если необходимо удалить плющ, делайте это осторожно, чтобы не повредить поверхность под ним.

Плющ не всегда является вредителем. В некоторых случаях он может приносить пользу, защищая деревья и здания от внешних воздействий. Прежде чем удалять плющ, стоит взвесить все за и против, учитывая конкретные условия и состояние объектов, на которых он растёт.

Уточнения

Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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