Сосны и ели цветут? Да, и именно поэтому в мае вы чихаете чаще обычного

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Ель, как и большинство хвойных деревьев, цветет весной. В этот период начинается процесс размножения, который у этих деревьев проходит довольно незаметно для большинства людей. Это связано с тем, что ели чаще всего растут в лесах, а их цветение не привлекает такого внимания, как цветение лиственных деревьев.

Ель цветет
Фото: Designed by Freepik by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ель цветет

Как цветёт ель

Ель — двудомное растение, то есть на одном дереве образуются как мужские, так и женские шишки.

  • Мужские шишки - располагаются ближе к нижней части дерева, имеют желтоватый оттенок и содержат пыльцу. Они начинают развиваться в конце зимы, а в апреле-мае выделяют пыльцу, которая разносится ветром.
  • Женские шишки - появляются на верхушках ветвей и сначала представляют собой маленькие ярко-розовые образования, которые затем краснеют. После опыления они увеличиваются в размерах, постепенно превращаясь в зелёные шишки, а к осени полностью созревают.

Таким образом, процесс цветения ели начинается весной и завершается осенью, когда из созревших шишек начинают выпадать семена.

Когда созревают шишки

Формирование и созревание шишек происходит поэтапно:

  • Весной - начинается цветение, образуются новые шишки.
  • Летом - женские шишки увеличиваются в размерах и начинают развиваться.
  • Осенью - созревают семена, но остаются в шишках до весны.
  • Весной следующего года - при повышении температуры до +10°C шишки раскрываются, и семена выпадают, распространяясь ветром.

Интересные факты о цветении ели

  • Цветение ели можно увидеть в конце весны, но оно мало кому знакомо, так как происходит в лесной глуши.
  • Молодые женские шишки сначала ярко-розовые, что делает их необычайно красивыми, но затем они меняют цвет на красный, а позже — на зелёный.
  • Процесс опыления происходит исключительно за счёт ветра — никаких насекомых для этого не требуется.

Мифы и приметы, связанные с елью

Несмотря на свою красоту, ель окружена разными поверьями.

  • Почему нельзя сажать ель на участке?
    В народных традициях хвойные деревья часто связывали с кладбищами. Считалось, что ель — символ загробной жизни, поэтому её посадка возле дома может принести несчастья. Однако с научной точки зрения никаких подтверждений этому нет.

  • Чем отличается ель от ёлки?
    Ничем. Это просто два названия одного и того же дерева, где "ель" — официальное название, а "ёлка" — разговорное.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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