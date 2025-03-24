Сосны и ели цветут? Да, и именно поэтому в мае вы чихаете чаще обычного

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ель, как и большинство хвойных деревьев, цветет весной. В этот период начинается процесс размножения, который у этих деревьев проходит довольно незаметно для большинства людей. Это связано с тем, что ели чаще всего растут в лесах, а их цветение не привлекает такого внимания, как цветение лиственных деревьев.

Фото: Designed by Freepik by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ель цветет

Как цветёт ель

Ель — двудомное растение, то есть на одном дереве образуются как мужские, так и женские шишки.

Мужские шишки - располагаются ближе к нижней части дерева, имеют желтоватый оттенок и содержат пыльцу. Они начинают развиваться в конце зимы, а в апреле-мае выделяют пыльцу, которая разносится ветром.

- располагаются ближе к нижней части дерева, имеют желтоватый оттенок и содержат пыльцу. Они начинают развиваться в конце зимы, а в апреле-мае выделяют пыльцу, которая разносится ветром. Женские шишки - появляются на верхушках ветвей и сначала представляют собой маленькие ярко-розовые образования, которые затем краснеют. После опыления они увеличиваются в размерах, постепенно превращаясь в зелёные шишки, а к осени полностью созревают.

Таким образом, процесс цветения ели начинается весной и завершается осенью, когда из созревших шишек начинают выпадать семена.

Когда созревают шишки

Формирование и созревание шишек происходит поэтапно:

Весной - начинается цветение, образуются новые шишки.

- начинается цветение, образуются новые шишки. Летом - женские шишки увеличиваются в размерах и начинают развиваться.

- женские шишки увеличиваются в размерах и начинают развиваться. Осенью - созревают семена, но остаются в шишках до весны.

- созревают семена, но остаются в шишках до весны. Весной следующего года - при повышении температуры до +10°C шишки раскрываются, и семена выпадают, распространяясь ветром.

Интересные факты о цветении ели

Цветение ели можно увидеть в конце весны, но оно мало кому знакомо, так как происходит в лесной глуши.

Молодые женские шишки сначала ярко-розовые, что делает их необычайно красивыми, но затем они меняют цвет на красный, а позже — на зелёный.

Процесс опыления происходит исключительно за счёт ветра — никаких насекомых для этого не требуется.

Мифы и приметы, связанные с елью

Несмотря на свою красоту, ель окружена разными поверьями.

Почему нельзя сажать ель на участке?

В народных традициях хвойные деревья часто связывали с кладбищами. Считалось, что ель — символ загробной жизни, поэтому её посадка возле дома может принести несчастья. Однако с научной точки зрения никаких подтверждений этому нет.

Чем отличается ель от ёлки?

Ничем. Это просто два названия одного и того же дерева, где "ель" — официальное название, а "ёлка" — разговорное.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).

