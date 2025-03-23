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Весенний план спасения сливы: пошаговая инструкция по обработке от вредителей

3:33
Садоводство

Тля — один из самых распространённых вредителей сливы, который может существенно ослабить дерево, замедлить его рост и снизить урожайность. Чтобы защитить сливу от вредителей, важно проводить своевременную обработку ранней весной, когда насекомые ещё не успели массово размножиться.

Дерево сливы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево сливы

Подготовка к обработке

Прежде чем приступать к борьбе с тлёй, необходимо подготовить дерево:

  1. Обрезка - удалите засохшие, повреждённые и ослабленные ветви, которые могут стать убежищем для вредителей.
  2. Очистка штамба - снимите отмершую кору, мох и лишайники, где зимуют яйца тли.
  3. Побелка ствола - весной полезно обработать ствол известковым раствором с добавлением медного купороса. Это не только отпугнёт вредителей, но и защитит от болезней.

Какие средства использовать

Для борьбы с тлёй применяют химические препараты и народные методы. Выбор зависит от стадии развития дерева и личных предпочтений.

Химические средства: эффективная защита

Если слива ещё не цветёт и не формирует плоды, её можно обработать инсектицидами, которые обеспечивают максимальную защиту от вредителей.

Лучшие препараты для обработки:

  • Ранней весной - до набухания почек можно использовать "Препарат 30+", который уничтожает зимующие яйца тли.
  • В фазе набухания почек и появления первых листьев - применяют "Актара", "Конфидор", "Искра", "Децис", "Актеллик", "Инта-Вир".
  • При массовом размножении тли - эффективны "Фитоверм" (безопасное биологическое средство) и "Алатар", которые уничтожают взрослых особей.

Важно! Опрыскивание проводят в безветренную погоду, начиная с макушки кроны и тщательно обрабатывая нижнюю сторону листьев, где чаще всего прячутся вредители.

Народные методы: экологичная альтернатива

Если хочется избежать использования химии, можно воспользоваться проверенными народными средствами. Они менее агрессивны, но требуют регулярного применения.

Рецепты от тли:

  • Чесночный настой

100 г измельчённого чеснока или 15 стрелок на 5 литров воды, настаивать 2 дня, затем опрыскивать дерево.

  • Табачный настой

2 горсти табака залить 5 л воды, оставить на сутки, затем процедить и использовать для опрыскивания.

  • Мыльный раствор

200 г хозяйственного мыла натереть на тёрке, растворить в ведре воды, распылить на листья и ствол.

  • Настой ботвы картофеля или томатов

Залить ботву кипятком, настоять сутки, процедить и обработать дерево.

  • Нашатырный спирт

50 мл нашатыря на 10 л воды, добавить 50 г хозяйственного мыла, опрыскать дерево.

Как предотвратить появление тли

Чтобы тля не атаковала сливу, важно не только бороться с вредителями, но и предотвращать их появление.

  1. Привлеките естественных врагов - божьи коровки, журчалки и уховёртки активно поедают тлю. Для этого рядом со сливой можно посадить укроп, морковь, петрушку, фенхель и настурцию.
  2. Регулярный осмотр - ранней весной и летом проверяйте листья на наличие тли и при первых признаках обрабатывайте дерево.
  3. Своевременный полив и подкормка - здоровое и крепкое дерево лучше сопротивляется вредителям.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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