Весенний план спасения сливы: пошаговая инструкция по обработке от вредителей

Тля — один из самых распространённых вредителей сливы, который может существенно ослабить дерево, замедлить его рост и снизить урожайность. Чтобы защитить сливу от вредителей, важно проводить своевременную обработку ранней весной, когда насекомые ещё не успели массово размножиться.
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Дерево сливы
Подготовка к обработке
Прежде чем приступать к борьбе с тлёй, необходимо подготовить дерево:
Обрезка - удалите засохшие, повреждённые и ослабленные ветви, которые могут стать убежищем для вредителей.
Очистка штамба - снимите отмершую кору, мох и лишайники, где зимуют яйца тли.
Побелка ствола - весной полезно обработать ствол известковым раствором с добавлением медного купороса. Это не только отпугнёт вредителей, но и защитит от болезней.
Какие средства использовать
Для борьбы с тлёй применяют химические препараты и народные методы. Выбор зависит от стадии развития дерева и личных предпочтений.
Химические средства: эффективная защита
Если слива ещё не цветёт и не формирует плоды, её можно обработать инсектицидами, которые обеспечивают максимальную защиту от вредителей.
Лучшие препараты для обработки:
Ранней весной - до набухания почек можно использовать "Препарат 30+", который уничтожает зимующие яйца тли.
В фазе набухания почек и появления первых листьев - применяют "Актара", "Конфидор", "Искра", "Децис", "Актеллик", "Инта-Вир".
При массовом размножении тли - эффективны "Фитоверм" (безопасное биологическое средство) и "Алатар", которые уничтожают взрослых особей.
Важно! Опрыскивание проводят в безветренную погоду, начиная с макушки кроны и тщательно обрабатывая нижнюю сторону листьев, где чаще всего прячутся вредители.
Народные методы: экологичная альтернатива
Если хочется избежать использования химии, можно воспользоваться проверенными народными средствами. Они менее агрессивны, но требуют регулярного применения.
Рецепты от тли:
Чесночный настой
100 г измельчённого чеснока или 15 стрелок на 5 литров воды, настаивать 2 дня, затем опрыскивать дерево.
Табачный настой
2 горсти табака залить 5 л воды, оставить на сутки, затем процедить и использовать для опрыскивания.
Мыльный раствор
200 г хозяйственного мыла натереть на тёрке, растворить в ведре воды, распылить на листья и ствол.
Настой ботвы картофеля или томатов
Залить ботву кипятком, настоять сутки, процедить и обработать дерево.
Нашатырный спирт
50 мл нашатыря на 10 л воды, добавить 50 г хозяйственного мыла, опрыскать дерево.
Как предотвратить появление тли
Чтобы тля не атаковала сливу, важно не только бороться с вредителями, но и предотвращать их появление.
Привлеките естественных врагов - божьи коровки, журчалки и уховёртки активно поедают тлю. Для этого рядом со сливой можно посадить укроп, морковь, петрушку, фенхель и настурцию.
Регулярный осмотр - ранней весной и летом проверяйте листья на наличие тли и при первых признаках обрабатывайте дерево.
Своевременный полив и подкормка - здоровое и крепкое дерево лучше сопротивляется вредителям.
Уточнения
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).