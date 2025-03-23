Как уговорить яблоню плодоносить, а не расти в небо? Секреты обрезки молодого дерева

4:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обрезка молодых яблонь — один из важнейших этапов ухода за деревом, который напрямую влияет на его дальнейшее развитие, урожайность и устойчивость к погодным условиям. Грамотно проведённая обрезка помогает формировать правильную крону, предотвращает загущение и способствует равномерному освещению всех ветвей.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущая яблоня

Когда лучше обрезать молодые яблони

Наиболее благоприятное время для обрезки — период покоя, когда дерево не тратит силы на рост и сокодвижение ещё не началось. Обрезку проводят:

Ранней весной - до распускания почек. Это оптимальный момент для формирования кроны и удаления повреждённых ветвей после зимы.

- до распускания почек. Это оптимальный момент для формирования кроны и удаления повреждённых ветвей после зимы. Поздней осенью или зимой - когда дерево уже полностью сбросило листву, но до наступления сильных морозов.

Весенняя обрезка особенно важна для молодых деревьев, так как позволяет правильно направить их рост и подготовить к активному сезону.

Основные принципы обрезки молодых яблонь

Формирование крепкого скелета дерева

Молодое дерево должно иметь прочный центральный проводник (основной вертикальный ствол) и несколько равномерно расположенных боковых ветвей. Оставляют 3-5 основных скелетных ветвей с углом отхождения от ствола 45-60° - это делает крону устойчивой и прочной.

Удаление лишних ветвей

Обрезке подлежат:

Слабые, повреждённые и пересекающиеся ветки.

Побеги, растущие внутрь кроны (они создают загущение и мешают вентиляции).

Ветки-конкуренты, которые мешают формированию основного ствола.

Контроль роста вверх

Если яблоня тянется слишком высоко, необходимо укорачивать верхние побеги. Для этого удаляют все ветки, растущие строго вверх или вниз, так как они не дадут урожая.

Ограничение роста боковых веток

Чтобы боковые ветки не перегружали дерево, их укорачивают до 1/3 длины. Особенно важно это делать у побегов, отходящих под слишком широким углом (близким к 90°).

Обрезка саженцев и однолетних яблонь

Если саженец уже разветвлён, удаляют все боковые побеги до 70 см от земли. Ветви с острым углом отхождения удаляют полностью, а оставшиеся укорачивают до 3-5 почек.

Как правильно делать срезы

Обрезку проводят только острым и чистым инструментом (садовый секатор, нож или пила).

(садовый секатор, нож или пила). Срез делают под углом чуть выше почки или боковой ветви — это помогает правильно направить дальнейший рост.

чуть выше почки или боковой ветви — это помогает правильно направить дальнейший рост. Крупные раны обрабатывают садовым варом или специальными заживляющими составами, чтобы предотвратить заражение и потерю влаги.

Можно ли срезать макушку у яблони

Да, но с учётом возраста:

У однолетней яблони макушку укорачивают на 5-10 см, чтобы стимулировать боковой рост.

макушку укорачивают на 5-10 см, чтобы стимулировать боковой рост. У двухлетнего дерева укорачивают скелетные ветви и центральный проводник, а также удаляют конкурирующие побеги, растущие под углом менее 50°.

Нужно ли удалять нижние ветки у молодой яблони

До 5 лет яблоню не стоит подвергать сложной обрезке. Достаточно:

Удалять засохшие, сломанные и растущие внутрь побеги.

Избавляться от "волчков" — вертикально растущих бесполезных ветвей.

Укорачивать только те ветки, которые значительно длиннее других.

Если нижние ветки растут правильно, их не нужно удалять, так как они помогают формировать крепкую крону.

Как сделать так, чтобы яблоня не росла вверх

Если дерево тянется слишком высоко, урожай становится труднодоступным, а сам ствол может становиться хрупким. Чтобы избежать этого:

Укорачивайте слишком длинные вертикальные побеги.

Регулярно подрезайте центральный проводник, чтобы стимулировать рост боковых ветвей.

Следите, чтобы основные скелетные ветви отходили под углом 45-60°, а не росли вверх.

Обрезка молодых яблонь — залог их здоровья и высокой урожайности. Она помогает сформировать прочную крону, обеспечить равномерное освещение ветвей и предотвратить загущение. Главное — соблюдать умеренность и не удалять слишком много побегов сразу.

Правильная обрезка в первые годы жизни яблони позволит создать крепкое, устойчивое к болезням дерево, которое будет радовать обильными урожаями долгие годы!

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

