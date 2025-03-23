Как уговорить яблоню плодоносить, а не расти в небо? Секреты обрезки молодого дерева

Обрезка молодых яблонь — один из важнейших этапов ухода за деревом, который напрямую влияет на его дальнейшее развитие, урожайность и устойчивость к погодным условиям. Грамотно проведённая обрезка помогает формировать правильную крону, предотвращает загущение и способствует равномерному освещению всех ветвей.
Наиболее благоприятное время для обрезки — период покоя, когда дерево не тратит силы на рост и сокодвижение ещё не началось. Обрезку проводят:
Весенняя обрезка особенно важна для молодых деревьев, так как позволяет правильно направить их рост и подготовить к активному сезону.
Молодое дерево должно иметь прочный центральный проводник (основной вертикальный ствол) и несколько равномерно расположенных боковых ветвей. Оставляют 3-5 основных скелетных ветвей с углом отхождения от ствола 45-60° - это делает крону устойчивой и прочной.
Обрезке подлежат:
Если яблоня тянется слишком высоко, необходимо укорачивать верхние побеги. Для этого удаляют все ветки, растущие строго вверх или вниз, так как они не дадут урожая.
Чтобы боковые ветки не перегружали дерево, их укорачивают до 1/3 длины. Особенно важно это делать у побегов, отходящих под слишком широким углом (близким к 90°).
Если саженец уже разветвлён, удаляют все боковые побеги до 70 см от земли. Ветви с острым углом отхождения удаляют полностью, а оставшиеся укорачивают до 3-5 почек.
Да, но с учётом возраста:
До 5 лет яблоню не стоит подвергать сложной обрезке. Достаточно:
Если нижние ветки растут правильно, их не нужно удалять, так как они помогают формировать крепкую крону.
Если дерево тянется слишком высоко, урожай становится труднодоступным, а сам ствол может становиться хрупким. Чтобы избежать этого:
Обрезка молодых яблонь — залог их здоровья и высокой урожайности. Она помогает сформировать прочную крону, обеспечить равномерное освещение ветвей и предотвратить загущение. Главное — соблюдать умеренность и не удалять слишком много побегов сразу.
Правильная обрезка в первые годы жизни яблони позволит создать крепкое, устойчивое к болезням дерево, которое будет радовать обильными урожаями долгие годы!
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.