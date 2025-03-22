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С кем дружит мята, а кого уничтожает? Ошибки садоводов, которых можно избежать

3:31
Садоводство

Мята — это не просто ароматное растение, которое приятно добавлять в чай или летние коктейли, но и интересный сосед в саду. Однако не все культуры рады такому партнерству, ведь мята известна своим агрессивным ростом и способностью быстро захватывать территорию. Если не контролировать её распространение, она может стать настоящим захватчиком огорода. Поэтому важно знать, с какими растениями она уживается, а с какими лучше держать дистанцию

Мята
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мята

Полезное соседство: кого мята защищает от вредителей

Если посадить мяту рядом с капустными культурами — брокколи, белокочанной капустой, кольраби — можно забыть о таких вредителях, как капустная моль и тля. Её насыщенный аромат отпугивает насекомых, что делает её природным защитником.

Также хорошим соседом для мяты станут томаты: она помогает избавляться от белокрылки и других вредителей. Главное — следить за её разрастанием, чтобы не заглушить помидорные кусты.

Как ограничить разрастание мяты

Мята — растение не только полезное, но и капризное. Её корневая система разрастается очень быстро, вытесняя соседние культуры. Чтобы этого избежать, используйте контейнеры или вкопанные в землю барьеры. Это поможет контролировать её рост и не даст заполонить весь участок.

Какие травы можно посадить рядом с мятой

Если хочется создать ароматный уголок на грядке или балконе, то мята отлично сочетается с базиликом, укропом и кориандром. Эти растения не только гармонируют друг с другом, но и создают естественный "зонтик" от вредителей, а также помогают улучшить вкус выращенных рядом плодов.

Растения, которым лучше держаться подальше от мяты

Не стоит высаживать рядом с мятой петрушку или ромашку. Их нежные корневые системы могут пострадать от агрессивного роста соседа. Также осторожность стоит соблюдать с морковью и свеклой — они чувствительны к нехватке питательных веществ, а мята склонна забирать их себе.

Можно ли посадить мяту под деревьями

Некоторые садоводы задаются вопросом: а можно ли выращивать мяту под грушей или яблоней? Ответ — да! Особенно хорошо мята соседствует с укропом, горчицей, листовым салатом, чесноком, кинзой, петрушкой, тимьяном и физалисом.

Мята в коктейлях: идеальное сочетание вкусов

Помимо грядок, мята — частый гость на кухне. Она прекрасно сочетается с различными напитками, особенно алкогольными. Если вы любите готовить коктейли, попробуйте сочетать мяту с:

  • Водкой
  • Лондонским сухим джином
  • Белым ромом
  • Содовой
  • Малиной
  • Клубникой
  • Имбирным пивом
  • Спрайтом

Это позволит создать освежающие напитки, которые идеально подойдут для летних вечеров.

Почему некоторые садоводы избегают мяты

Хотя мята обладает множеством полезных свойств, некоторые эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к её посадке. Причина в её агрессивном росте: если не контролировать её разрастание, она быстро распространится по всему участку, вытесняя соседние растения и конкурируя с ними за воду и питательные вещества.

Чтобы избежать таких проблем, важно регулярно подрезать её корни, сажать в отдельные ёмкости или делать подземные преграды.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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