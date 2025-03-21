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Огурцы горчат, морковь деревенеет? Всё из-за этих распространённых промахов

2:37
Садоводство

Вы замечали, что даже при хорошем уходе овощи теряют вкус? Огурцы становятся горькими, морковь — жесткой, а томаты — водянистыми. В большинстве случаев это результат небольших, но критичных ошибок, которые допускаются в течение сезона.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Огурцы

Ошибка №1 — неправильный полив

Огурцы горчат, если получают стресс из-за неравномерного увлажнения. Особенно опасен полив холодной водой в жару или длительное пересыхание грунта — в ответ на это растение вырабатывает кукурбитацин, который делает плоды горькими.

Как исправить: поливайте теплой водой под корень, лучше всего ранним утром. Почва должна быть умеренно влажной, но не сырой.

Морковь тоже чувствительна к поливу. В первой половине лета ей нужно много влаги, иначе корнеплоды будут жесткими. Во второй половине сезона полив сокращают, чтобы морковь не растрескалась.

Ошибка №2 — загущенные посадки

Если растениям не хватает места, они начинают конкурировать за свет и питание, а плоды становятся мелкими и теряют вкус.

Как исправить:

  • Морковь нужно прореживать в фазе 2-3 листьев, оставляя между растениями 4-5 см.
  • Томаты сажают с интервалом не менее 40 см, чтобы обеспечить вентиляцию и снизить риск болезней.

Ошибка №3 — избыток азота

Когда растения получают слишком много азотных удобрений, они тратят силы на рост ботвы, а не на формирование плодов. Это особенно заметно на корнеплодах и луке — они становятся водянистыми и невкусными.

Как исправить: азотные подкормки используйте только в начале роста. Во время формирования плодов переходите на калийно-фосфорные удобрения:

  • Зола, настой банановой кожуры, суперфосфат помогут улучшить вкус и сохранить сочность овощей.

Ошибка №4 — неправильный сбор урожая

Если морковь выкопать в жару, она быстро теряет влагу и становится вялой. Огурцы, сорванные после полудня, начинают сморщиваться.

Как исправить:

  • Овощи собирают рано утром или вечером - в это время в них максимум сахаров и влаги.
  • Кабачки и патиссоны лучше срезать молодыми — перезревшие теряют нежность.
  • Томаты, которые планируете хранить, снимайте слегка недозрелыми — они дозреют в темном месте, сохранив вкус.

Простые изменения в уходе помогут вам получать не только богатый, но и вкусный урожай!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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