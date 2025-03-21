Огурцы горчат, морковь деревенеет? Всё из-за этих распространённых промахов

Вы замечали, что даже при хорошем уходе овощи теряют вкус? Огурцы становятся горькими, морковь — жесткой, а томаты — водянистыми. В большинстве случаев это результат небольших, но критичных ошибок, которые допускаются в течение сезона.
Огурцы горчат, если получают стресс из-за неравномерного увлажнения. Особенно опасен полив холодной водой в жару или длительное пересыхание грунта — в ответ на это растение вырабатывает кукурбитацин, который делает плоды горькими.
Как исправить: поливайте теплой водой под корень, лучше всего ранним утром. Почва должна быть умеренно влажной, но не сырой.
Морковь тоже чувствительна к поливу. В первой половине лета ей нужно много влаги, иначе корнеплоды будут жесткими. Во второй половине сезона полив сокращают, чтобы морковь не растрескалась.
Если растениям не хватает места, они начинают конкурировать за свет и питание, а плоды становятся мелкими и теряют вкус.
Как исправить:
Когда растения получают слишком много азотных удобрений, они тратят силы на рост ботвы, а не на формирование плодов. Это особенно заметно на корнеплодах и луке — они становятся водянистыми и невкусными.
Как исправить: азотные подкормки используйте только в начале роста. Во время формирования плодов переходите на калийно-фосфорные удобрения:
Если морковь выкопать в жару, она быстро теряет влагу и становится вялой. Огурцы, сорванные после полудня, начинают сморщиваться.
Как исправить:
Простые изменения в уходе помогут вам получать не только богатый, но и вкусный урожай!
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