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Как правильно совмещать растения, чтобы грядки работали без простоев

2:39
Садоводство

Даже небольшой участок можно превратить в плодоносящую систему, если правильно сочетать культуры. Ранние овощи освобождают место под более поздние посадки, а некоторые растения помогают друг другу расти. Разбираемся, как грамотно использовать каждый сантиметр грядки.

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

1. Быстрые овощи вместо пустых мест

Начинайте сезон с скороспелых культур:

  • Редис, шпинат, салат растут всего 25-30 дней.
  • Сажайте их в междурядьях томатов, перцев, баклажанов.
  • Пока рассада набирает силу, зелень будет убрана, освобождая место.

2. Морковь и лук — лучшие соседи

  • Лук сначала наращивает перо, а морковь — ботву.
  • После уборки лука в июле корнеплоды получают больше пространства.
  • Морковная муха не любит запах лука, а луковая — моркови.

3. Огурцы — вверх, а под ними тень для зелени

  • Подвязывайте огурцы на шпалеру — это экономит место и защищает от гнили.
  • В тени под ними можно посадить петрушку, щавель, мяту.
  • Добавьте кустовую фасоль — её корни обогащают почву азотом.

4. Тыквы и кабачки любят "бутербродные" грядки

  • Сделайте теплую траншею: уложите ветки, растительные остатки, компост и землю.
  • Такой слой будет греть корни и ускорит рост.

5. Вертикальные посадки и компактные грядки

  • Фасоль, горох, спаржа — растут вверх, освобождая почву.
  • Под ними можно высаживать редис, кинзу, рукколу.
  • Клубнику удобно выращивать на многоярусных грядках из досок или старых шин.

6. Капуста любит сельдерей, а чеснок — деревья

  • Сельдерей отпугивает бабочек-белянок, а укроп привлекает полезных насекомых.
  • Между плодовыми деревьями посадите чеснок и бархатцы — они защитят кору от грызунов.

7. Осенняя подготовка почвы

  • После уборки урожая засейте грядки сидератами.
  • Горчица защитит от проволочника, а рожь подавит сорняки.
  • Весной зелень скашивают и перекапывают, создавая натуральное удобрение.

8. Максимальная отдача за счёт сроков созревания

  • Ранняя капуста освободит место для осенней редьки.
  • Ультраскороспелые томаты дадут урожай, после чего можно посеять шпинат или горчицу.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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