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Как избавиться от сорняков и мха на газоне без химии

2:21
Садоводство

Регулярный полив не спасает ваш газон от жёлтых проплешин и неравномерного роста? Скорее всего, проблема в стрижке. Многие допускают ошибки, из-за которых трава слабеет, выгорает и редеет. Разбираемся, как правильно ухаживать за газоном, чтобы он оставался густым и зелёным.

Газон
Фото: commons.wikimedia.org by Hillz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Газон

1. Стригите газон на правильную высоту

Никогда не срезайте более трети длины травы за раз — это стресс для газона.

Если трава сильно отросла, снижайте высоту постепенно, в несколько покосов.

Оптимальная высота:

  • 5–7 см — для большинства видов трав.
  • 4 см — для мятлика и овсяницы.
  • Выше 7 см — для райграса, иначе он быстро выгорит.

2. Используйте острые ножи

Тупые лезвия рвут траву, а не режут, оставляя бурые кончики. В результате газон выглядит болезненным и неопрятным.

Как проверить остроту ножей:

  • Попробуйте разрезать лист бумаги.
  • Если край ровный — ножи в порядке.
  • Если мнут бумагу — пора точить.

Затачивайте ножи раз в месяц или меняйте их каждые 2–3 покоса.

3. Меняйте направление стрижки

Если косить в одном и том же направлении, трава наклоняется и уплотняется, ухудшая воздухообмен.

Как правильно:

  • Один раз стригите вдоль.
  • Следующий — поперёк.

4. Оставляйте скошенную траву как удобрение

Тонкий слой измельчённой травы питает почву и сохраняет влагу.

Но не оставляйте скошенную траву, если:

  • Она мокрая — может появиться плесень.
  • В ней много сорняков — они быстро укоренятся.

5. Восстанавливайте проплешины

Если на газоне появились залысины, используйте ремонтную смесь:

  • Смешайте семена, песок и компост.
  • Рассыпьте по проплешинам и прикатайте.
  • Поливайте 2 раза в день, пока не появятся ростки.

6. Избавьтесь от мха и сорняков

  • Мох появляется из-за повышенной кислотности почвы. Добавьте доломитовую муку.
  • Сорняки убирайте вручную после дождя или точечно обрабатывайте кипятком.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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