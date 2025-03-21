Как избавиться от сорняков и мха на газоне без химии

Регулярный полив не спасает ваш газон от жёлтых проплешин и неравномерного роста? Скорее всего, проблема в стрижке. Многие допускают ошибки, из-за которых трава слабеет, выгорает и редеет. Разбираемся, как правильно ухаживать за газоном, чтобы он оставался густым и зелёным.
Никогда не срезайте более трети длины травы за раз — это стресс для газона.
Если трава сильно отросла, снижайте высоту постепенно, в несколько покосов.
Оптимальная высота:
Тупые лезвия рвут траву, а не режут, оставляя бурые кончики. В результате газон выглядит болезненным и неопрятным.
Как проверить остроту ножей:
Затачивайте ножи раз в месяц или меняйте их каждые 2–3 покоса.
Если косить в одном и том же направлении, трава наклоняется и уплотняется, ухудшая воздухообмен.
Как правильно:
Тонкий слой измельчённой травы питает почву и сохраняет влагу.
Но не оставляйте скошенную траву, если:
Если на газоне появились залысины, используйте ремонтную смесь:
Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).
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